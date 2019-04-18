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傅崐萁炒股案入獄206天今出獄 與妻相擁身形明顯消瘦

國師唐綺陽預言郭台銘選總統成真 斷言韓國瑜未來會…

郭台銘表態選總統 鴻海跳空上漲逾5%

2019-04-18 09:20經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

鴻海董事長郭台銘宣布參選總統，激勵鴻海股價。 記者陳柏亨／攝影
鴻海董事長郭台銘宣布參選總統，激勵鴻海股價。 記者陳柏亨／攝影
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鴻海（2317）開盤跳空衝到94元後再向上挺進，盤中曾越過97元達97.2元，漲幅超過5%。

鴻海董事長郭台銘昨（17）日宣布要參加總統大選後，鴻海股價今日開盤即爆量上衝，開盤10分鐘的成交金額即居冠，超過第二位的玉晶光（3406）。

鴻海強勢上漲也帶動鴻家軍的漲升氣勢，亞太電（3682）、廣宇（2328）、群創（3481）等股也冒量上攻。

鴻海群創郭台銘
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