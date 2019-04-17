外資買超94.24億 最愛這10檔

2019-04-17 17:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今(17)日開高震盪，盤中一度突破11,000點大關衝達11,016.92點，終場以10,997.26點作收，上漲69.41點，成交1,666.89億元；三大法人買超111.83億元，外資買超94.24億元，統計買超前十大個股，台積電(2330)高居買超冠軍，單日買超19,234張，鴻海獲16,603張居買超第二大個股。

台股今日以10,961.61點開高，在台積電、鴻海領軍下，指數震盪拉升，多頭盤中衝破11,000點，不過，終場並未站上萬一大關，統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超94.24億元，投信賣超46萬元，自營商買超（合計）17.59億元，其中自營商（自行買賣）買超13億元，自營商（避險）買超4.59億元。

在買超個股部分，台積電今日開高，終場收261.5元，續往前高邁進，統計外資買超前十大個股，台積電高居買超冠軍，鴻海則是買超亞軍，統計已連續15天買超，股價同樣飆上波段高價，第三名則是元大台灣50，單日買超14,167張。

外資買超第四至第十名依序是中環、南亞科、華邦電、彩晶、元大S&P原油正2、仁寶、緯創等。