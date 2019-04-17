外資圈首份評論郭台銘參選報告：有利台灣科技股

2019-04-17 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘宣布參選2020年總統大選，外資圈紛紛發報告，除滙豐證券順勢將鴻海目標價拉高到110元，德意志更提早於16日晚間出具快評、是外資圈首份評論郭台銘參選的報告，內容表示，郭若參選有利台灣科技股，但可能不利鴻海，維持鴻海目標價81元。

德意志不看好鴻海，主要是郭台銘代班人難找，報告直指，現在要找到跟郭一樣精明幹練的領導人不容易，因此集團恐無可避免受到影響。

被喻為最懂鴻海的前外資分析師楊應超則認為，鴻海代班人確實不好找，在他還任職外資出具的大報告，就指出這個挑戰，不過對於郭此次參選，楊應超認為，郭台銘對集團交棒、人事運籌應也有相當安排。

德意志最新報告針對郭台銘參選進行評析，內容指出，郭台銘在台灣是受到高度敬重的生意人，吃苦耐勞、目標堅定而且執行力強，都是郭被廣泛認可的特質。與民進黨和國民黨比，德意志也認為，郭若參選會推出比任何一黨更親商（pro-business）、更有利台灣科技業發展（pro-technology）的政策，營造有利產業的氣氛，因此對科技股正向。

不過，郭參選後，也將讓鴻海營運出現不確定性，德意志指出，郭台銘掌舵鴻海超過40年，沒有人比他更清楚營運，而且鴻海家大業大，至今有數百家附屬與關聯企業，基地橫跨台中日港四地，眼下要找到比郭更懂鴻海、又有同樣能力的領導者，台灣無第二人。

因此德意志認為，郭參選恐對集團帶來負面影響，暫重申鴻海「持有」評級。滙豐則在不久前基於鴻海財報大好、毛利有望走穩，調升評級至「買進」；最新報告再看好鴻海首季財報突出，調高財測，目標價升到110元。