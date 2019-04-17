親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

日職／王柏融次打席獲保送 扛三棒上壘率百分百

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

外資圈首份評論郭台銘參選報告：有利台灣科技股

2019-04-17 17:35經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

鴻海董事長郭台銘宣布參選2020年總統大選，外資圈紛紛發報告，除滙豐證券順勢將鴻海目標價拉高到110元，德意志更提早於16日晚間出具快評、是外資圈首份評論郭台銘參選的報告，內容表示，郭若參選有利台灣科技股，但可能不利鴻海，維持鴻海目標價81元。

德意志不看好鴻海，主要是郭台銘代班人難找，報告直指，現在要找到跟郭一樣精明幹練的領導人不容易，因此集團恐無可避免受到影響。

被喻為最懂鴻海的前外資分析師楊應超則認為，鴻海代班人確實不好找，在他還任職外資出具的大報告，就指出這個挑戰，不過對於郭此次參選，楊應超認為，郭台銘對集團交棒、人事運籌應也有相當安排。

德意志最新報告針對郭台銘參選進行評析，內容指出，郭台銘在台灣是受到高度敬重的生意人，吃苦耐勞、目標堅定而且執行力強，都是郭被廣泛認可的特質。與民進黨和國民黨比，德意志也認為，郭若參選會推出比任何一黨更親商（pro-business）、更有利台灣科技業發展（pro-technology）的政策，營造有利產業的氣氛，因此對科技股正向。

不過，郭參選後，也將讓鴻海營運出現不確定性，德意志指出，郭台銘掌舵鴻海超過40年，沒有人比他更清楚營運，而且鴻海家大業大，至今有數百家附屬與關聯企業，基地橫跨台中日港四地，眼下要找到比郭更懂鴻海、又有同樣能力的領導者，台灣無第二人。

因此德意志認為，郭參選恐對集團帶來負面影響，暫重申鴻海「持有」評級。滙豐則在不久前基於鴻海財報大好、毛利有望走穩，調升評級至「買進」；最新報告再看好鴻海首季財報突出，調高財測，目標價升到110元。

鴻海外資科技股
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

台灣日立電梯董座金原慶武：永大明天股臨會不合理

2019-04-17 16:58

貿易戰緩和、A股入摩 陸股投資大晴天

2019-04-17 15:01

景碩登頂 散熱族放閃

2019-04-17 14:34

聚陽翻黑 紡織心虛

2019-04-17 14:34

業外進補 事欣科添喜

2019-04-17 14:34

多方強勢軋空 玉晶光再攀高

2019-04-17 14:34

騰輝蜜月行情 啟動

2019-04-17 14:34

外銀：美元見頂 亞股、新興市場受惠

2019-04-17 14:34

網家跨境再出擊！露天攜手ebay火攻美商品

2019-04-17 14:34

台指期拉高結算 台股淺嘗萬一

2019-04-17 14:34

郭台銘考慮選總統 分析師：鴻海接班受關注

2019-04-17 14:20

指數逼近「萬一」大關 投資人大買這些標的

2019-04-17 13:04

證交所前進馬來西亞 行銷台灣資本市場

2019-04-17 12:20

郭台銘參選總統媽祖說好 鴻海股價應聲飆上波段新高

2019-04-17 12:14

媽祖託夢郭台銘出來 鴻海股價衝破92元

2019-04-17 11:47

蘋果與高通和解 聯發科切入蘋果數據機晶片落空

2019-04-17 11:00

高通蘋果和解 台股多方有利

2019-04-17 09:11

嘉威擬公布重訊 17日停牌

2019-04-17 00:56

元大US高息特別股ETF 三特色

2019-04-17 00:48

新三高族群 領漲抗跌

2019-04-17 00:48

就市論勢／蘋概、紡織、原物料 聚光

2019-04-17 00:05

為升、智伸科、豐祥 法人挺

2019-04-16 23:58

上市櫃大陸投資 獲利新高

2019-04-16 23:35

錢進海外增5,600億 創紀錄

2019-04-16 23:31

外資雙做多 今挑戰萬一

2019-04-16 23:31

進可攻退可守 萬點布局唯有「新三高」概念股

2019-04-16 19:02

郭台銘考慮參選點火鴻家軍漲勢 這3檔漲停表現凶悍

2019-04-16 15:34

台股走俏 券商首季獲利年增1成

2019-04-16 14:34

郭明錤點兵！衛星通訊概念股股價衝天

2019-04-16 14:34

郭董考慮選總統 法人看多鴻家軍

2019-04-16 14:34

三王督軍 台股攻占10900點

2019-04-16 14:34

三次全球股災 美公債逆勢漲

2019-04-16 13:55

郭台銘選不選還在考慮 鴻海集團股先上演慶祝行情

2019-04-16 12:04

股海自由行／紡織、製鞋鏈 奧運行情暖身

2019-04-14 00:10

階梯上漲股的奧祕 市場主力最愛的飆風戰將

2019-04-12 17:03

減資股蠢蠢欲動 又減又配 今年誰最靚？

2019-04-12 16:59

台股量價齊揚 挑戰11000點的營收黑馬

2019-04-12 09:04

牛氣沖天 留意台灣好息股

2019-04-11 13:40

謝金河：尋找高殖利率的成長股

2019-04-11 13:36
看更多

熱門文章

媽祖託夢郭台銘出來 鴻海股價衝破92元

2019-04-17 11:47

進可攻退可守 萬點布局唯有「新三高」概念股

2019-04-16 19:02

新三高族群 領漲抗跌

2019-04-17 00:48

郭台銘參選總統媽祖說好 鴻海股價應聲飆上波段新高

2019-04-17 12:14

鴻家軍受惠 群創爆超過7萬張大量 股價上衝

2019-04-17 11:48

晶電擁利多 外資喊買

2019-04-16 23:58

台郡、嘉聯益 押寶價平

2019-04-16 23:33

志聖大買均豪股票

2019-04-17 00:02

蘋果與高通和解 聯發科切入蘋果數據機晶片落空

2019-04-17 11:00

鴻海攻上90元 鴻家軍走勢不一 亞太電天鈺京鼎領漲

2019-04-17 09:30

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

指數逼近「萬一」大關 投資人大買這些標的

2019-04-17 13:04

郭台銘考慮選總統 分析師：鴻海接班受關注

2019-04-17 14:20

元大US高息特別股ETF 三特色

2019-04-17 00:48

日立公開收購永大 公平會准了

2019-04-17 14:32

高通蘋果和解 台股多方有利

2019-04-17 09:11

南亞科資本支出 再砍34%

2019-04-16 23:22

為升、智伸科、豐祥 法人挺

2019-04-16 23:58

拉高結算台指期 台股收漲69.41點失守「萬一」

2019-04-17 13:47

聯發科、M31 挑逾100天

2019-04-16 23:33

聚陽 Q1獲利飆增54%

2019-04-16 23:58

上市櫃大陸投資 獲利新高

2019-04-16 23:35

外資雙做多 今挑戰萬一

2019-04-16 23:31

騰輝轉上市 挑戰CCL股王

2019-04-16 23:58

玉晶光軋空到最後 股價再衝高融券空單高檔強迫回補

2019-04-17 12:15

郭董選總統行情 點亮鴻家軍

2019-04-16 19:05

苯價飆 國喬、台苯受惠

2019-04-16 23:58

合勤控大改組 拚獲利

2019-04-16 23:58

保瑞雙喜 營運吃補

2019-04-17 00:02

就市論勢／蘋概、紡織、原物料 聚光

2019-04-17 00:05

東貝Q2營收 有望增溫

2019-04-16 23:58

嘉威擬公布重訊 17日停牌

2019-04-17 00:56

景碩登頂 散熱族放閃

2019-04-17 14:34

原相三大產品同步成長 股價反應下半年旺季

2019-04-17 09:43

台船風電工作船 6月啟用

2019-04-16 23:58

ETN vs. ETF 統一證：不可不知三大差異

2019-04-17 10:10

台灣大「新官上任」 促銷一波波

2019-04-16 23:58

蘋果、高通和解 法人憂恐影響聯發科打進蘋果鏈機會

2019-04-17 12:50

牧德Q1賺6.13元 創歷年同期新高

2019-04-17 15:01

最牛一輪／華通績優 群益88叫好

2019-04-16 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top