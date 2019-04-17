經濟解析／郭台銘選總統 鴻海的三挑戰二利多

2019-04-17 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海(2317)董事長郭台銘表態投入國民黨初選，選上就參選總統，鴻海股價今(17)日大漲呼應，分析師表示，代表市場對郭台銘參選給予正面的評價，更有法人認為，未來郭台銘如果選上了，對鴻海集團來說將會更好，對台灣經濟也是加分；至於市場則是擔心，強人領導下的接班問題、營運成長瓶頸待突破及轉型效益，可能是未來鴻海將面臨的三大挑戰。

郭台銘在昨日鬆口釋出考慮參選總統，今日上午前往板橋慈惠宮及淡水武聖宮參拜媽祖及關公，他表示，「其實媽祖幾天前已經有託夢，應該要替受苦受難的老百姓做好事，對年輕人要給他們希望，對兩岸和平要維持」；「媽祖叫我要出來」，「我一定會遵守，一定照媽祖的指示」。

郭台銘下午前往國民，由國民黨主席吳敦義頒發榮譽狀給郭台銘，同時表態宣布將參與國民黨總統初選，如果選上，將全力參選總統，鴻海股價在上午媽祖指示參選時應聲上漲，終場收在91.8元，鴻家軍則是漲跌各半，鴻海領軍之外，陽程、亞太電、臻鼎-KY、帆宣、鴻準、京鼎、群創、樺漢等都是上漲表現。

證券分析師黃漢成說，股票反應投資人的心態，從鴻海股價大漲可以看出，投資人對郭台銘參選總統是持正面評價，他分析，即使郭台銘參選，還是有指導權，而且集團大部分是交由專業經理人管理，如果他當選了，對鴻海集團來說只會更好。

黃漢成表示，郭台銘在產業轉型布局上看的很遠，一旦日後當選，在經濟政策上，對集團會更有利，除了鴻海集團之外，對整體經濟發展及股市也是同樣都有幫助，尤其是在選前，市場對經濟的期望更高，預期郭台銘會讓經濟表現更好，經濟好當然帶動股市也會好。

同樣的，企業家出身的郭台銘，在政策上也會跟經濟有關、跟和平有關，在兩岸關係更加和平下，有利股市表現；另外，在資金的流動上，也因為對郭台銘的期待，外資正面看好，可望持續加碼，黃漢成說，對台股來說，郭台銘參選總統，在選前都是正面的看法。

至於市場上則是擔心，一向給人強人領導風格的郭台銘，如果放下鴻海參選，在接班上是不是有好的安排，能不能撐起股東對「郭台銘」的信任，過往有股東把鴻海、郭台銘視同一體，一旦鴻海沒有了郭台銘，是不是會出現信任上的挑戰；另外，面對蘋果iPhone手機銷售成長趨緩，鴻海面臨營運成長的瓶頸；還有雖然積極轉型，但是效益並不是馬上彰顯，也是未來鴻海要面臨的重要挑戰。

接班人部分，法人並不擔心，包括人治、或是如台塑集團的集體領導、甚至是台積電創辦人張忠謀退休前創下的雙首長領導制，郭台銘將會有所規劃。

台新投顧副總黃文清表示，郭台銘如果參選，未來的事業交給誰領導是市場上關注的重點，是採人治或是制度上建立集體領導模式等，相信郭台銘會立下規範來執行。

黃漢成也是正面看待，他表示，郭台銘說過原本預計再5年退休，相信一定是在接班的布局上已經做到一定的程度，因此才會宣布要參選總統，以郭董目前的地位，參選絕對不是為了錢，而是為了名留萬世，因此，才敢在這時候放下鴻海參選，預期未來將會有特別的做法，對兩岸也會有較好的結果。