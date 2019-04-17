上奇第1季每股稅前盈餘1.06元 年增30%

2019-04-17 16:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



上奇今天公布自結2019年度第1季財報，營業利益年增37%，為歷年同期次高; 每股稅前盈餘為1.06元， 較去年同期成長30%

上奇表示，2019年第1季營業利益 5708.5萬元，為歷年同期次高, 年增率亦達37%。2019年第1季每股稅前盈餘為 1.06元， 年增率30%。2019年第1季稅前盈餘 5785.1萬元，年增率27%。

上奇2019年第1 季營業利益率5.36%，稅前淨利率5.43%， 均較去年同期成長， 表現較佳。 2019年第1季累計合併營收10.6億元，年增率23%。

上奇表示，2019第1季的獲利表現，除了雲服務事業(SaaS & IaaS)港台兩地之經常性收入貢獻獲利外, 企業用戶事業群(Enterprise Business Group)與多元變動事業群(Dynamic Digital Printing Business Group)也有穩定的獲利表現 。而第1季稅前盈餘5785.1萬元，雖有IFRS9 評價認列業外損失，年增率仍達27%。

綜觀整體，上奇聚焦雲服務( SaaS及 IaaS)成長與數位印刷市場的推廣，隨著雲服務的訂閱制(Subscription)經濟規模逐步擴大，上奇雲事業的服務收入，以及數位印刷設備專案之售後保固，及列印服務收入穩定堆增，ARR年度經常性收入成長的可預期性則是重要關鍵指標。

上奇表示，2019年上奇持續投資佈局雲服務與數位印刷事業的成長與擴展，尋找策略性的購併目標與更具體的跨界合作商機，擴大國際化的事業版圖，追求高成長， 創造股東價值。