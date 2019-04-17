貿易戰緩和、A股入摩 陸股投資大晴天

2019-04-17 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



國泰證券發布4月全球股市及商品投資氣象觀點，其中，股票市場部分以中國股市及新興亞洲持正向看法。國泰證券表示，中國股市今年以來表現亮眼，上證指數今年第一季上漲24％，深證成指更是大漲37％，創下近13季以來最佳表現，亦成為全球表現最亮眼的市場。

綜觀此波陸股漲勢，除了近期中美貿易戰出現緩和跡象、雙方可望逐步達成共識，中國內部對於穩經濟所提出的各項刺激方案及A股納入國際指數所吸引的資金流入，也是其中的重要關鍵因素。國泰證券表示，展望今年，陸股受到基本面及資金面等激勵，將是深具發展潛力的一年。

觀察中國今年整體經濟表現，甫於3月中旬閉幕的兩會將今年經濟成長目標從去年的6.5％調降至6％～6.5％區間，創下近30年最低成長預期。

國泰證券分析，2018年陸股表現不振的原因有二，一是市場對於中美貿易戰的擔慮，二則是率先反應中國經濟成長下滑的預期，緊接著的觀察重點將是中國政府所端出的經濟方案能否對整體市場起正面效益。

國泰證券認為，回應外界所期待，中國宣布大陸調降企業與個人稅率，預期將創造高達逾6千億人民幣的利益，同時，所提及擴大基礎建設投資規模至2.6兆人民幣，將增加發行債券需求，再綜合減稅議題，民間消費能力增長，企業獲利能力也能同步提升。

國泰證券表示，資金面來看，MSCI指數將於今年11月提高中國A股的權重，從5％一舉拉升至20％，調整完成後，A股於MSCI新興市場指數的占比將由目前的0.8％大幅躍升至3.3％。

根據國際大型投研機構預估，截至2020年3月，A股淨流入資金規模上看1,430億美元，而這股強勁的資金流無疑是A股的重要推升動力。