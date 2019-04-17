證交所前進馬來西亞 行銷台灣資本市場

2019-04-17 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣證交所招商腳步持續邁進，今（2019）年第一季甫前往中國大陸上海及廣東，4月再衝刺新南向國家，赴馬來西亞拜訪台商企業，4月16日於大馬梳邦再也與華南永昌證券及資誠聯合會計師事務所合作辦理的上市說明會更吸引30餘位企業代表出席，台商均對近期台灣資本市場持續開放之政策表達支持，反應熱烈。

這次說明會特別邀請全宇生技-KY董事長彭士豪分享上市心得。彭士豪是馬來西亞台商回台上市之先驅，他表示，上市過程猶如脫胎換骨，除了財務與制度更加健全，企業的形象也提升，對接大客戶的訂單頗有助益；加上員工對企業認同度上升，過去業務上認為不可能的任務，現在都能努力完成，是個相當好的經驗。

證交所副總陳麗卿盛讚台商的團結與拚搏精神，讓企業在海外開枝散葉，也提醒企業主們，公司成長到一定程度，勢必會面臨轉型、傳承、拓展等需求，每個企業的規模、產業不同，因此選擇適合自己、懂你的資本市場相當重要。截至今年3月，我國全體第一上市公司平均本益比為17.9倍，去年全年周轉率為247.84%，股價合理、交易熱絡，制度方面也非常透明開放，是非常適合台商的市場。