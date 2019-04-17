媽祖託夢郭台銘出來 鴻海股價衝破92元

2019-04-17 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



考慮參選總統的鴻海集團總裁郭台銘上午到板橋慈惠宮參拜，他說前幾天媽祖託夢給他，要他一定要「出來」。記者王騰毅／攝影 分享 facebook 鴻海（2317）股價金日11點27分左右攀高到91.7元再創新高並衝向93元挑戰，主要是當時鴻海集團總裁郭台銘在板橋慈惠宮說，媽祖託夢要他2020年為台灣和平、繁榮經濟，也要為年輕人出來，他一定遵照媽祖指示。這一席話讓買盤湧進鴻海股票而拉高股價越過昨（16）日高點。

鴻海股價開盤衝高到91.2元後即出現回檔，並未越過昨日高點，盤中回檔到90.1元後繼續往上盤高。郭董在慈惠宮發表談話時，股價在11點27分左右開始衝高，並一路越過昨日高點與92元關卡，繼續向上攀升。