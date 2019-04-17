媽祖託夢郭台銘出來 鴻海股價衝破92元

相關新聞
蘋果與高通和解 聯發科切入蘋果數據機晶片落空2019-04-17 11:00
錢進海外增5,600億 創紀錄2019-04-16 23:31
外資雙做多 今挑戰萬一2019-04-16 23:31
高通蘋果和解 台股多方有利2019-04-17 09:11
嘉威擬公布重訊 17日停牌2019-04-17 00:56
元大US高息特別股ETF 三特色2019-04-17 00:48
新三高族群 領漲抗跌2019-04-17 00:48
就市論勢／蘋概、紡織、原物料 聚光2019-04-17 00:05
為升、智伸科、豐祥 法人挺2019-04-16 23:58
上市櫃大陸投資 獲利新高2019-04-16 23:35
進可攻退可守 萬點布局唯有「新三高」概念股2019-04-16 19:02
郭台銘考慮參選點火鴻家軍漲勢 這3檔漲停表現凶悍2019-04-16 15:34
台股走俏 券商首季獲利年增1成2019-04-16 14:34
郭明錤點兵！衛星通訊概念股股價衝天2019-04-16 14:34
郭董考慮選總統 法人看多鴻家軍2019-04-16 14:34
三王督軍 台股攻占10900點2019-04-16 14:34
三次全球股災 美公債逆勢漲2019-04-16 13:55
郭台銘選不選還在考慮 鴻海集團股先上演慶祝行情2019-04-16 12:04
郭台銘選總統？ 鴻家軍股價強勢表現2019-04-16 11:29
蘋概三雄領軍 台股10900點上下震盪2019-04-16 11:18
分析師：美德債漲跌互見 本周留意FOMC官員談話2019-04-16 10:21
台股逼近萬一 台積電法說攸關後市動向2019-04-16 08:24
股海自由行／紡織、製鞋鏈 奧運行情暖身2019-04-14 00:10
階梯上漲股的奧祕 市場主力最愛的飆風戰將2019-04-12 17:03
減資股蠢蠢欲動 又減又配 今年誰最靚？2019-04-12 16:59
台股量價齊揚 挑戰11000點的營收黑馬2019-04-12 09:04
牛氣沖天 留意台灣好息股2019-04-11 13:40
謝金河：尋找高殖利率的成長股2019-04-11 13:36
布局壽險金控…再等等2019-04-07 00:39
櫃買修改規章 訂定下櫃機制2019-03-30 00:37
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
郭台銘考慮參選點火鴻家軍漲勢 這3檔漲停表現凶悍2019-04-16 15:34
進可攻退可守 萬點布局唯有「新三高」概念股2019-04-16 19:02
郭明錤點兵！衛星通訊概念股股價衝天2019-04-16 14:34
新三高族群 領漲抗跌2019-04-17 00:48
美系外資調高評等及目標價 晶電漲停1.6萬張等著買2019-04-16 12:36
晶電擁利多 外資喊買2019-04-16 23:58
電子股領軍 台股終場漲52.25點收10,9272019-04-16 13:50
郭董考慮選總統 法人看多鴻家軍2019-04-16 14:34
郭台銘選不選還在考慮 鴻海集團股先上演慶祝行情2019-04-16 12:04
三次全球股災 美公債逆勢漲2019-04-16 13:55
志聖大買均豪股票2019-04-17 00:02
鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂2019-04-16 23:58
騰輝17日轉上市 樂觀下半年優於上半年2019-04-16 14:55
一年賣逾億個麵包 小七以「金磚四國」搶麵包商機2019-04-16 12:16
鴻海攻上90元 鴻家軍走勢不一 亞太電天鈺京鼎領漲2019-04-17 09:30
台郡、嘉聯益 押寶價平2019-04-16 23:33
南亞科資本支出 再砍34%2019-04-16 23:22
為升、智伸科、豐祥 法人挺2019-04-16 23:58
上市櫃大陸投資 獲利新高2019-04-16 23:35
高通蘋果和解 台股多方有利2019-04-17 09:11
聚陽 Q1獲利飆增54%2019-04-16 23:58
外資雙做多 今挑戰萬一2019-04-16 23:31
媽祖託夢郭台銘出來 鴻海股價衝破92元2019-04-17 11:47
聯發科、M31 挑逾100天2019-04-16 23:33
郭董選總統行情 點亮鴻家軍2019-04-16 19:05
騰輝轉上市 挑戰CCL股王2019-04-16 23:58
元大US高息特別股ETF 三特色2019-04-17 00:48
統一漲升股利150報酬指數ETN 4月30日上市2019-04-16 14:34
苯價飆 國喬、台苯受惠2019-04-16 23:58
立訊今年營運續強 宣德靠爸旺2019-04-16 14:38
被動元件熱／去年EPS逾9元 天正逼近掛牌高點2019-04-16 14:34
就市論勢／蘋概、紡織、原物料 聚光2019-04-17 00:05
明日結算 台指期橫向整理2019-04-16 14:34
保瑞雙喜 營運吃補2019-04-17 00:02
合勤控大改組 拚獲利2019-04-16 23:58
東貝Q2營收 有望增溫2019-04-16 23:58
崇越電Q2營運加熱 拚季季增2019-04-16 14:38
郭台銘可能選總統 鴻海集團兩岸三地股價亮眼2019-04-16 18:08
富爸爸立訊財報優於預期 宣德股價勁揚同慶2019-04-16 12:00
台化氣爆影響苯上周報價大漲 國喬、台苯可望受惠2019-04-16 12:52
留言