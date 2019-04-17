蘋果與高通和解 聯發科切入蘋果數據機晶片落空

2019-04-17 11:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



彭博指出，和解對蘋果有好處，有助蘋果避免在5G發展上落後。路透 分享 facebook 蘋果與高通纏訟2年專利授權訴訟意外達成和解，並將在17日簽署為期6年全球專利許可協議。與此同時，英特爾宣布退出5G數據機晶片事業，高通近年來在全球掀起的專利權訴訟大獲全勝，蘋果又重回高通懷抱，先前傳出三星、海思等有意提供數據機晶片者全數出局，聯發科（2454）有意藉由5G切入蘋果機會降低、希望落空，而晶圓龍頭台積電（2330）則仍保有訂單不變。

蘋果與高通被喻為世紀訴訟專利權大戰意外落幕，雙方達成和解，由於蘋果在5G數據機晶片開發卡關，先前供應4G數據機晶片英特爾在5G 晶片效能一直未能達到蘋果要求，甚至要到2020年才能推出5G數據機晶片，導致蘋果5G 手機出貨時間落後於非蘋陣營，如今蘋果與高通達成和解後，蘋果將再次採用高通5G數據機晶片，這讓蘋果在明年下半年推出首款5G智慧型手機機會大增。

雙方達成和解，先前外界傳言蘋果尋求三星奧援，或是華為旗下海思有意供應蘋果5G晶片等等傳言全部幻滅，而台廠聯發科先前也傳出有意打入蘋果供應鏈，提供自家開發5G數據機晶片，如今也是機會渺茫。

而英特爾也在第一時間宣布退出5G數據機晶片事業。過去高通供應蘋果數據機晶片在台積電生產，雖然後來英特爾從高通手中搶過來，但在蘋果要求之下，英特爾仍投片至台積電生產，因此，業界預料蘋果5G數據機晶片仍會在台積電投片生產。