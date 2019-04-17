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三大法人力挺 敦陽帶量價揚

2019-04-17 10:11經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

資訊服務商敦陽（2480）近期重獲外資挹注，截至昨天，外資連三買，持股比例提升到13.2%，為近一年高點，加上自營商連六買，投信也回頭轉買，三大法人支持，替其股價添上漲動能。敦陽今日受惠台股大盤激勵，股價帶量走揚，盤中最高一度漲至58.7元，收復月線；10日線由黑翻紅，呈向上成長。

敦陽延續成長動能，今年累計第一季營收13.92億元，年增6.81%，目前公司訂單能見度約半年。法人樂觀看待敦陽前景，其在部分專案陸續認列，以及中華電5G基礎設備建置帶來貢獻，全年可望維持成長力道。

外資台股三大法人
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