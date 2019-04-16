嘉威光電公告 17日暫停交易

2019-04-16 20:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



積極轉型跨足家居餐具國際貿易業的嘉威光電（3557），今（16）日公告：因有重大訊息待公布，經證交所同意17日股票暫停交易。

嘉威光電2018年合併營收2,858萬元，毛利率-34.84%，因出售高雄市楠梓加工出口區廠房，至稅後純益轉正為31.7萬元，每股稅後純益0元。

嘉威今年首季合併營收1,584萬元，季減0.4%，年增235.9%。