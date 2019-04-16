郭董選總統行情 點亮鴻家軍

2019-04-16 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海(2317)董事長郭台銘鬆口表示這幾天將會決定是否參選總統，點火鴻家軍的漲勢，今(16)日表態上演慶祝行情，由鴻海領軍上攻，終場收89.9元，創10個月波段高，台揚、建漢、亞太電及正達4檔則是漲停作收，合計泛鴻海集團股單日市值大增170億元，其中以鴻海增加83.2億元最多，亞太電及GIS-KY業成市值分別增加32.7億元及25.5億元居二、三名。

泛鴻海集團各公司今日儼然成為總統概念股，成為盤面上的亮眼指標，鴻海近期來股價持續走高，今日在郭台銘考慮參與總統選舉議題發燒下，早盤跳空以以91.4元開出，終場收在89.9元，漲幅0.67%，上漲0.6元，續創波段高價，單日市值增加83.2億元，同時點火鴻家軍的漲勢。

鴻家軍個股中，具有5G題材的網通及電信股也是漲勢強勁，包括台揚、建漢、亞太電強勢漲停作收，正達也收在漲停板，4檔股票成交量爆增2倍以上，市場追價意願高，漲停買單排隊等著買，台揚以28.6元開高後一路攻達漲停30.35元鎖死到終場，上漲2.75元，成交18,530張，較前一交易日6,265張激增，市值則是增加6.3億元。

亞太電早盤以7.72元開出，盤中攻上漲停8.45元，在數度漲停開關後鎖死直到收盤，成交量爆出71,248張，較前一交易日的10,910張激增，單日市值也大增32.7億元；建漢收在漲停18.2元，上漲1.65元，成交18,032張，市值大增5.4億元；正達以13.2元作收，市值增加2.3億元。

除了強勢亮燈的4檔之外，廣宇、GIS-KY、京鼎、訊芯-KY、乙盛-KY等都有3%以上的漲幅，廣宇收在27.25元，創下2017年12月以來波段高點，單日市值增加4.9億元。

雖然整體來說鴻海集團股表現強勢，但臻鼎-KY則是開高走低收黑，以109元作收，下跌0.46%，市值減少4億元，群創也是下跌0.05元，收在10.15 元，市值減少4.9億元，另一檔下跌作收的則是樺漢，收在284元，下跌1元，市值減少0.8億元。

觀察三大法人近10日買賣超情況，主要布局鴻海、群創、廣宇、GIS-KY、訊芯-KY、乙盛-KY等；外資今日持續買超鴻海7,418張，投信買超633張，但自營商則是賣超1,025張，合計三大法人買超7,026張，統計外資已連續買超鴻海14個交易日。