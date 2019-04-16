台股站上10,900點 權證帶量相挺

2019-04-16 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（16）日在以高盤開出，中小型股仍為主流，鴻海家族和PCB族群交易熱絡，雖漲多股率先拉回，但終場指數上漲52點、以10,927點的今年新高做收；權證市場也爆量相挺，連結元大滬深300正2（00637L）的滬深2X群益8B購02（035780）為交投最熱絡的權證。

分析師指出，本周外資再度轉為買超，指數便又持續走強，因此，後續法人若能持續維持加碼，大盤仍有持續走高機會；另外就融資餘額來看，近期大盤在高檔整理的過程中，散戶似乎對於盤面開始抱持樂觀，因此，近期融資餘額慢慢增加，雖然單日增加的金額尚不多，目前仍無礙指數的運行，不過後續仍需持續觀察，若融資出現單日大增，投資人便應該提高警覺。

權證市場方面，台股行情再創反彈新高，投資人轉以權證試單，權證市場成交金額為31.81億元，為近期新大量，占大盤比重為1.9%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為29.06億元，認售權證成交金額為2.74億元，認購權證成交金額占總成交金額91.36%；認購、認售比值為10.57倍。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結元大滬深300正2的滬深2X群益8B購02、成交金額為1,539萬元；認售排名第一的也是連結元大滬深300正2的滬深2X國泰8B售02（06559P），成交金額為469萬元。

值得注意的是，十大熱門權證排行榜今日全數由看多的認購權證囊括，認購、認售比值逾10倍、顯示多數投資人仍偏多布局，其中 認購權證主要集中在市場看好陸股後市的元大滬深300正2、即將召開法說會的台積電，以及鴻海、神盾等個股，遍布在各個族群上，顯示市場多頭人氣持續可用。