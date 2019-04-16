親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

撐不下去！中連貨運裁員九成 大幅解雇上千名員工

面對政治幹話攻勢 力求直球對決與火燒內院

台股站上10,900點 權證帶量相挺

2019-04-16 16:28經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股今（16）日在以高盤開出，中小型股仍為主流，鴻海家族和PCB族群交易熱絡，雖漲多股率先拉回，但終場指數上漲52點、以10,927點的今年新高做收；權證市場也爆量相挺，連結元大滬深300正2（00637L）的滬深2X群益8B購02（035780）為交投最熱絡的權證。

分析師指出，本周外資再度轉為買超，指數便又持續走強，因此，後續法人若能持續維持加碼，大盤仍有持續走高機會；另外就融資餘額來看，近期大盤在高檔整理的過程中，散戶似乎對於盤面開始抱持樂觀，因此，近期融資餘額慢慢增加，雖然單日增加的金額尚不多，目前仍無礙指數的運行，不過後續仍需持續觀察，若融資出現單日大增，投資人便應該提高警覺。

權證市場方面，台股行情再創反彈新高，投資人轉以權證試單，權證市場成交金額為31.81億元，為近期新大量，占大盤比重為1.9%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為29.06億元，認售權證成交金額為2.74億元，認購權證成交金額占總成交金額91.36%；認購、認售比值為10.57倍。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結元大滬深300正2的滬深2X群益8B購02、成交金額為1,539萬元；認售排名第一的也是連結元大滬深300正2的滬深2X國泰8B售02（06559P），成交金額為469萬元。

值得注意的是，十大熱門權證排行榜今日全數由看多的認購權證囊括，認購、認售比值逾10倍、顯示多數投資人仍偏多布局，其中　認購權證主要集中在市場看好陸股後市的元大滬深300正2、即將召開法說會的台積電，以及鴻海、神盾等個股，遍布在各個族群上，顯示市場多頭人氣持續可用。

認售權證認購元大
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

郭台銘選總統？ 鴻家軍股價強勢表現

2019-04-16 11:29

三次全球股災 美公債逆勢漲

2019-04-16 13:55

台股走俏 券商首季獲利年增1成

2019-04-16 14:34

郭明錤點兵！衛星通訊概念股股價衝天

2019-04-16 14:34

郭董考慮選總統 法人看多鴻家軍

2019-04-16 14:34

三王督軍 台股攻占10900點

2019-04-16 14:34

郭台銘選不選還在考慮 鴻海集團股先上演慶祝行情

2019-04-16 12:04

蘋概三雄領軍 台股10900點上下震盪

2019-04-16 11:18

分析師：美德債漲跌互見 本周留意FOMC官員談話

2019-04-16 10:21

台股逼近萬一 台積電法說攸關後市動向

2019-04-16 08:24

南山申請上興櫃 退件

2019-04-16 03:07

VHQ反擊股市禿鷹 按鈴提告

2019-04-16 02:11

元富、統一證ETN 30日掛牌

2019-04-16 01:22

車電、AI族群 經理人按讚

2019-04-16 01:22

永續發展研討 登場

2019-04-16 01:22

外資看Q2 推薦十檔

2019-04-16 01:22

雙面佳人股 續航力強

2019-04-16 01:22

就市論勢／手機鏈、5G概念 閃亮

2019-04-16 00:22

禾聯碩現增生效 騰輝17日上市

2019-04-16 00:14

外資看台股 萬點是常態

2019-04-15 23:35

「萬一」行情 有兩風險

2019-04-15 23:29

Q2投資看這 麥格理精選十檔最強股

2019-04-15 19:36

郭台銘買自家股外資也挺 連13天買超鴻海逾13.3萬張

2019-04-15 17:35

郭台銘3月加碼2千張自家股票 連5個月共買36520張

2019-04-15 15:58

旺季到 六角暢飲百元 王品也樂

2019-04-15 14:49

台股上漲70.3點 進逼10,900關

2019-04-15 14:49

紅燈點點 散熱股噴出

2019-04-15 14:49

台積電、南亞科法說熱身 領台股衝關

2019-04-15 14:49

郭台銘重申：威州廠 明年Q4量產

2019-04-15 14:49

郭董為股價抱屈 「鴻海有這麼便宜嗎？」

2019-04-15 14:49

郭台銘強調不炒股只帶頭示範 鴻海市值增至1.23兆

2019-04-15 14:18

蔡明翰：台股多頭格局未改變 回到五日線附近可逢低布局

2019-04-15 14:08

台股持續走揚 終場上漲70.3點收10,875

2019-04-15 13:47

自結財報搞烏龍、EPS差10倍… 這檔股價一夕漲停變跌停

2019-04-15 13:44

股海自由行／紡織、製鞋鏈 奧運行情暖身

2019-04-14 00:10

階梯上漲股的奧祕 市場主力最愛的飆風戰將

2019-04-12 17:03

減資股蠢蠢欲動 又減又配 今年誰最靚？

2019-04-12 16:59

台股量價齊揚 挑戰11000點的營收黑馬

2019-04-12 09:04

牛氣沖天 留意台灣好息股

2019-04-11 13:40
看更多

熱門文章

Q2投資看這 麥格理精選十檔最強股

2019-04-15 19:36

3大理由推升鴻海股價 早盤開高震盪衝破90元

2019-04-16 09:55

外資看Q2 推薦十檔

2019-04-16 01:22

雙面佳人股 續航力強

2019-04-16 01:22

5G需求發燒 散熱族群營運火

2019-04-16 00:11

建碁EPS從0.55元變0.05元 證交所罰5萬元

2019-04-15 18:37

郭台銘有意參選總統 鴻海衝破90元市值逾1.26兆

2019-04-16 10:00

郭台銘考慮參選點火鴻家軍漲勢 這3檔漲停表現凶悍

2019-04-16 15:34

南山申請上興櫃 退件

2019-04-16 03:07

元太奪大單 美國擴產

2019-04-16 00:14

外資看台股 萬點是常態

2019-04-15 23:35

「萬一」行情 有兩風險

2019-04-15 23:29

期交所將推兩大新商品

2019-04-16 06:23

車電、AI族群 經理人按讚

2019-04-16 01:22

郭台銘選不選還在考慮 鴻海集團股先上演慶祝行情

2019-04-16 12:04

郭台銘選總統？ 鴻家軍股價強勢表現

2019-04-16 11:29

郭台銘選總統？ 法人點名這些鴻家軍

2019-04-16 11:40

就市論勢／手機鏈、5G概念 閃亮

2019-04-16 00:22

興櫃被退件 南山人壽發聲明：第1季淨值比已達5.4%

2019-04-15 18:12

三次全球股災 美公債逆勢漲

2019-04-16 13:55

台股逼近萬一 台積電法說攸關後市動向

2019-04-16 08:24

公告自結數烏龍一場 建碁：虛心檢討改進

2019-04-15 19:12

郭明錤點兵！衛星通訊概念股股價衝天

2019-04-16 14:34

電子股領軍 台股終場漲52.25點收10,927

2019-04-16 13:50

美系外資調高評等及目標價 晶電漲停1.6萬張等著買

2019-04-16 12:36

全額補助 期貨業務人才養成班第32期開放報名

2019-04-16 10:53

精測、燿華 四檔紅不讓

2019-04-15 23:52

屏下式指紋辨識需求增 神盾第二季出貨放量

2019-04-16 09:34

建碁EPS 0.05元 誤植0.55元

2019-04-16 02:17

山林水 搶底渣處理商機

2019-04-16 00:14

一年賣逾億個麵包 小七以「金磚四國」搶麵包商機

2019-04-16 12:16

明基材新事業 衝刺星港

2019-04-16 00:11

AN漲 中石化台塑營運補

2019-04-16 00:11

三星打機海戰 供應鏈樂

2019-04-16 00:11

OPPO新品牌登台 攻年輕族

2019-04-16 00:11

福懋接單穩健 展望樂觀

2019-04-16 00:11

營運規模擴大、北部物流中心啟用 寶雅股價攀一年新高

2019-04-16 11:34

宏碁新品 瞄準東南亞

2019-04-16 00:11

Space X衛星通訊計畫即將商業化 台灣概念股紅光滿面

2019-04-16 11:44

郭董考慮選總統 法人看多鴻家軍

2019-04-16 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top