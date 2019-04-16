親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

郭台銘選總統？他的起家厝在這 月租竟只要7500

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

郭台銘考慮參選點火鴻家軍漲勢 這3檔漲停表現凶悍

2019-04-16 15:34經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海近期來股價持續走高，今日在郭台銘考慮參與總統選舉議題發燒下，早盤跳空以以91...
鴻海近期來股價持續走高，今日在郭台銘考慮參與總統選舉議題發燒下，早盤跳空以以91.4元開出。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
分享
鴻海董事長郭台銘今(16)日表示這幾天將會決定是否參選總統，點火鴻家軍的股價表現，由鴻海領軍上攻，集團中搭上5G題材的台揚(2314)、建漢、亞太電等三檔個股更是以漲停板作收，漲勢凶悍，鴻海則是收在89.9元，上漲0.6元，漲幅0.67%，持續朝前波高點叩關。

郭台銘一連兩天在參選總統相關議題上都發表看法，昨日強調支持對台灣最好的人，今日上午則是首度鬆口透露在考慮是否參選的口風，他說，最快這兩天會做最後決定，還要「問關公、問媽媽、問媽祖」，郭台銘同時強調，如果要參選 ，一定會經過初選程序，要參加國民黨初選的話，一定經過正常程序，絕對不會接受徵召。

鴻海近期來股價持續走高，今日在郭台銘考慮參與總統選舉議題發燒下，早盤跳空以以91.4元開出，不過，開高後略有壓力出現壓回，終場收在89.9元，漲幅0.67%，上漲0.6元，續創波段高價，同時點火鴻家軍的漲勢。

鴻家軍今日儼然成為「總統概念股」，再加上5G題材持續發酵，讓集團旗下的網通、電信股強漲，台揚雖然去年每股獲利僅0.22元，但展望今年，將拉高主力產品VSAT、Mobile的客戶占比，同時看好無線接入網走向虛擬化(vRAN)將可帶來基地台等商機，今日股價表現強勢，以28.6元開高後一路攻達漲停30.35元鎖死到終場，上漲2.75元，成交18,530張。

鴻海集團積極拓展布局8K+5G商機，亞太電取得台灣電信業界第一張5G實驗網路執照，且積極整合各領域應用商及設備商，努力搶進相關商機，亞太電早盤以7.72元開出，盤中攻上漲停8.45元，在數度漲停開關後鎖死作收，成交量爆出71,248張；建漢以16.75元開高走高攻上漲停18.2元作收，上漲1.65元。

鴻海集團除了3檔漲停股之外，GIS-KY業成、廣宇、訊芯-KY、乙盛-KY、京鼎等股也都是上漲作收；臻鼎-KY則是開高走低收黑，以109元作收，下跌0.46%。

鴻海郭台銘
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

郭台銘選總統？ 鴻家軍股價強勢表現

2019-04-16 11:29

三次全球股災 美公債逆勢漲

2019-04-16 13:55

台股走俏 券商首季獲利年增1成

2019-04-16 14:34

郭明錤點兵！衛星通訊概念股股價衝天

2019-04-16 14:34

郭董考慮選總統 法人看多鴻家軍

2019-04-16 14:34

三王督軍 台股攻占10900點

2019-04-16 14:34

郭台銘選不選還在考慮 鴻海集團股先上演慶祝行情

2019-04-16 12:04

蘋概三雄領軍 台股10900點上下震盪

2019-04-16 11:18

分析師：美德債漲跌互見 本周留意FOMC官員談話

2019-04-16 10:21

台股逼近萬一 台積電法說攸關後市動向

2019-04-16 08:24

南山申請上興櫃 退件

2019-04-16 03:07

VHQ反擊股市禿鷹 按鈴提告

2019-04-16 02:11

元富、統一證ETN 30日掛牌

2019-04-16 01:22

車電、AI族群 經理人按讚

2019-04-16 01:22

永續發展研討 登場

2019-04-16 01:22

外資看Q2 推薦十檔

2019-04-16 01:22

雙面佳人股 續航力強

2019-04-16 01:22

就市論勢／手機鏈、5G概念 閃亮

2019-04-16 00:22

禾聯碩現增生效 騰輝17日上市

2019-04-16 00:14

外資看台股 萬點是常態

2019-04-15 23:35

「萬一」行情 有兩風險

2019-04-15 23:29

Q2投資看這 麥格理精選十檔最強股

2019-04-15 19:36

郭台銘買自家股外資也挺 連13天買超鴻海逾13.3萬張

2019-04-15 17:35

郭台銘3月加碼2千張自家股票 連5個月共買36520張

2019-04-15 15:58

旺季到 六角暢飲百元 王品也樂

2019-04-15 14:49

台股上漲70.3點 進逼10,900關

2019-04-15 14:49

紅燈點點 散熱股噴出

2019-04-15 14:49

台積電、南亞科法說熱身 領台股衝關

2019-04-15 14:49

郭台銘重申：威州廠 明年Q4量產

2019-04-15 14:49

郭董為股價抱屈 「鴻海有這麼便宜嗎？」

2019-04-15 14:49

郭台銘強調不炒股只帶頭示範 鴻海市值增至1.23兆

2019-04-15 14:18

蔡明翰：台股多頭格局未改變 回到五日線附近可逢低布局

2019-04-15 14:08

台股持續走揚 終場上漲70.3點收10,875

2019-04-15 13:47

自結財報搞烏龍、EPS差10倍… 這檔股價一夕漲停變跌停

2019-04-15 13:44

5G時代來臨 散熱族群股價熱力四射

2019-04-15 12:25

鴻海台積電走揚 台股一度逼近10900點

2019-04-15 12:17

再生能源成長添動能 太陽能族群股價齊揚

2019-04-15 12:17

致新營運動能轉強 股價改寫三年新高

2019-04-15 11:46

郭台銘為股價抱屈 鴻海有這麼便宜嗎？

2019-04-15 11:01
看更多

熱門文章

Q2投資看這 麥格理精選十檔最強股

2019-04-15 19:36

外資看Q2 推薦十檔

2019-04-16 01:22

3大理由推升鴻海股價 早盤開高震盪衝破90元

2019-04-16 09:55

雙面佳人股 續航力強

2019-04-16 01:22

5G需求發燒 散熱族群營運火

2019-04-16 00:11

建碁EPS從0.55元變0.05元 證交所罰5萬元

2019-04-15 18:37

郭台銘有意參選總統 鴻海衝破90元市值逾1.26兆

2019-04-16 10:00

南山申請上興櫃 退件

2019-04-16 03:07

元太奪大單 美國擴產

2019-04-16 00:14

外資看台股 萬點是常態

2019-04-15 23:35

郭台銘買自家股外資也挺 連13天買超鴻海逾13.3萬張

2019-04-15 17:35

「萬一」行情 有兩風險

2019-04-15 23:29

車電、AI族群 經理人按讚

2019-04-16 01:22

期交所將推兩大新商品

2019-04-16 06:23

就市論勢／手機鏈、5G概念 閃亮

2019-04-16 00:22

郭台銘選不選還在考慮 鴻海集團股先上演慶祝行情

2019-04-16 12:04

興櫃被退件 南山人壽發聲明：第1季淨值比已達5.4%

2019-04-15 18:12

郭台銘選總統？ 鴻家軍股價強勢表現

2019-04-16 11:29

郭台銘選總統？ 法人點名這些鴻家軍

2019-04-16 11:40

台股逼近萬一 台積電法說攸關後市動向

2019-04-16 08:24

公告自結數烏龍一場 建碁：虛心檢討改進

2019-04-15 19:12

迎戰大魔王IFRS17 中壽：負債試算後財務皆適足

2019-04-15 17:46

三次全球股災 美公債逆勢漲

2019-04-16 13:55

全額補助 期貨業務人才養成班第32期開放報名

2019-04-16 10:53

精測、燿華 四檔紅不讓

2019-04-15 23:52

建碁EPS 0.05元 誤植0.55元

2019-04-16 02:17

屏下式指紋辨識需求增 神盾第二季出貨放量

2019-04-16 09:34

山林水 搶底渣處理商機

2019-04-16 00:14

明基材新事業 衝刺星港

2019-04-16 00:11

美系外資調高評等及目標價 晶電漲停1.6萬張等著買

2019-04-16 12:36

郭台銘考慮參選點火鴻家軍漲勢 這3檔漲停表現凶悍

2019-04-16 15:34

AN漲 中石化台塑營運補

2019-04-16 00:11

電子股領軍 台股終場漲52.25點收10,927

2019-04-16 13:50

三星打機海戰 供應鏈樂

2019-04-16 00:11

OPPO新品牌登台 攻年輕族

2019-04-16 00:11

福懋接單穩健 展望樂觀

2019-04-16 00:11

營運規模擴大、北部物流中心啟用 寶雅股價攀一年新高

2019-04-16 11:34

一年賣逾億個麵包 小七以「金磚四國」搶麵包商機

2019-04-16 12:16

統一證漲升股利ETN 兼具兩優點

2019-04-15 17:17

宏碁新品 瞄準東南亞

2019-04-16 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top