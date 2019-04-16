郭台銘考慮參選點火鴻家軍漲勢 這3檔漲停表現凶悍

2019-04-16 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海近期來股價持續走高，今日在郭台銘考慮參與總統選舉議題發燒下，早盤跳空以以91.4元開出。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影 分享 facebook 鴻海董事長郭台銘今(16)日表示這幾天將會決定是否參選總統，點火鴻家軍的股價表現，由鴻海領軍上攻，集團中搭上5G題材的台揚(2314)、建漢、亞太電等三檔個股更是以漲停板作收，漲勢凶悍，鴻海則是收在89.9元，上漲0.6元，漲幅0.67%，持續朝前波高點叩關。

郭台銘一連兩天在參選總統相關議題上都發表看法，昨日強調支持對台灣最好的人，今日上午則是首度鬆口透露在考慮是否參選的口風，他說，最快這兩天會做最後決定，還要「問關公、問媽媽、問媽祖」，郭台銘同時強調，如果要參選 ，一定會經過初選程序，要參加國民黨初選的話，一定經過正常程序，絕對不會接受徵召。

鴻海近期來股價持續走高，今日在郭台銘考慮參與總統選舉議題發燒下，早盤跳空以以91.4元開出，不過，開高後略有壓力出現壓回，終場收在89.9元，漲幅0.67%，上漲0.6元，續創波段高價，同時點火鴻家軍的漲勢。

鴻家軍今日儼然成為「總統概念股」，再加上5G題材持續發酵，讓集團旗下的網通、電信股強漲，台揚雖然去年每股獲利僅0.22元，但展望今年，將拉高主力產品VSAT、Mobile的客戶占比，同時看好無線接入網走向虛擬化(vRAN)將可帶來基地台等商機，今日股價表現強勢，以28.6元開高後一路攻達漲停30.35元鎖死到終場，上漲2.75元，成交18,530張。

鴻海集團積極拓展布局8K+5G商機，亞太電取得台灣電信業界第一張5G實驗網路執照，且積極整合各領域應用商及設備商，努力搶進相關商機，亞太電早盤以7.72元開出，盤中攻上漲停8.45元，在數度漲停開關後鎖死作收，成交量爆出71,248張；建漢以16.75元開高走高攻上漲停18.2元作收，上漲1.65元。

鴻海集團除了3檔漲停股之外，GIS-KY業成、廣宇、訊芯-KY、乙盛-KY、京鼎等股也都是上漲作收；臻鼎-KY則是開高走低收黑，以109元作收，下跌0.46%。