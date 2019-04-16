郭台銘選不選還在考慮 鴻海集團股先上演慶祝行情

2019-04-16 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘。本報資料照片 分享 facebook 鴻海董事長郭台銘今(16)日鬆口釋出針對是否參選總統，這幾天將會做決定，如果要決定參選，一定會經過初選程序，絕對不會接受徵召，雖然選不選還未做最後決定，集團股價先上演慶祝行情，鴻海開高攻上90元以上，台揚(2314)更是強勢，股價開高走高一路攻上漲停30.35元鎖死，亞太電跟進漲停鎖死，建漢一度觸及漲停，臻鼎-KY、GIS-KY業成走高。

郭台銘一連兩天在參選總統相關議題上都發表看法，昨日強調支持對台灣最好的人，今日上午則是首度鬆口透露在考慮是否參選的口風，他表示，昨晚徹夜未眠，因為台灣的安全在2020年非常重要，這場選舉將決定未來台灣20年包括政治、國防、經濟等的一切走勢，正好是全世界轉捩點。

他說，最快這兩天會做最後決定，他還要「問關公、問媽媽、問媽祖」，郭台銘同時強調，如果要參選 ，一定會經過初選程序，要參加國民黨初選的話，一定經過正常程序，絕對不會接受徵召。

郭台銘選不選還要做最後的考量，鴻海集團股今日則是上演慶祝行情，鴻海早盤以91.4元開出，盤中力守90元附近價位，再創10個月波段高價，集團旗下台揚漲勢強勁，以28.6元開高後一路攻達漲停30.35元鎖死，漲停追價買單逾8,300張。

亞太電以7.72元開出，盤中攻上漲停8.45元，在數度漲停開關後鎖死，漲停追價買單逾萬張；建漢以16.75元開高走高一度觸及漲停18.2元；臻鼎-KY、業成也是上漲攻勢。