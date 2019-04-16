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郭台銘選總統？ 法人點名這些鴻家軍

2019-04-16 11:40經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

鴻海董事長郭台銘選總統成為股市熱議題材，也帶動鴻家軍股票上揚，面對後續可能的輪漲走勢，法人點名較有可能者為：亞太電（3682）、樺漢（6414）、訊芯-KY（6451）及鴻準（2354）。

台新投顧副總黃文清說，鴻海集團概念股都有機會輪動，包括：衛星題材的台揚（2314）、建漢（3062），遊戲機改款題材的廣宇（2328），自動化的樺漢，半導體的訊芯-KY，5G的臻鼎-KY（4958）、亞太電，半導體設備的京鼎（3413），電視機構件的乙盛-KY（5243）；衡量籌碼面、技術面及基本面，則以台揚、建漢、廣宇、訊芯-KY、臻鼎-KY及亞太電股價較具表現空間。

第一金投顧董事長陳奕光說，較看好亞太電、樺漢、訊芯-KY與鴻準；華南投顧董事長儲祥生表示，鴻家軍中的鴻準、樺漢、訊芯-KY、臻鼎-KY等具漲勢機會。

法人表示，鴻海（2317）這波漲勢凌厲，但股本相對較大，所以，近期股價漲勢暫歇之下，可能由其他鴻家軍股票登場輪動；因為郭董選總統屬突發性的消息面，股價最容易表現者還是要看籌碼沈澱度，一下子湧入買盤自然易大漲，但漲勢持續性就有待考驗。

投資專家們說，鴻海集團部署在各電子熱門產業的領域中，所以，股票輪漲也會搭上該產業的熱門程度，例如：今年最夯的5G及近期強勢的半導體等概念股。不過，也應該要留意因為屬於消息面刺激，還是要觀察個股的獲利及這兩年產業景氣狀況，操作上可先以當沖或短線交易為主。

鴻海樺漢郭台銘
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