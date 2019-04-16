郭台銘選總統？ 鴻家軍股價強勢表現

2019-04-16 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今天出席印太論壇，媒體提問「是否考慮選總統」，他說，「參選總統將向國人報告」，他並說「這幾天將做出決定」。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 鴻海（2317）董事長郭台銘除了買進自家股票，帶動法人買單跟進，今（16）也表示將再這幾天考慮是否參選總統。

籌碼面及消息面上的利多持續推升鴻海股價至90元大關，多方行情也感染其他至其他泛鴻海集團股，包括亞太電、建漢、正達、廣宇、GIS-KY、京鼎、訊芯-KY、乙盛-KY、臻鼎-KY等皆上攻走揚。

法人表示，鴻家軍各有其營運上的題材，若個股股價位處低位階，再搭上近期的話題，短線上將有表現機會，不過投資方仍需謹慎因應，不輕易追價。