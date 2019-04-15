迎戰大魔王IFRS17 中壽：負債試算後財務皆適足

2019-04-15 17:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



中國人壽今日傍晚表示，今年第1季整體投資收益較去年同期增加，淨值資產比已由2018年底之4.4%提升至約5.8%，且為了迎戰壽險業2025年接軌IFRS 17「大魔王」新會計準則對壽險業的衝擊，主管機關自101年起要求各公司每年進行試算，中壽強調，試算後自101年至107年負債試算結果顯示財務皆為適足。此外，中壽亦已成立IFRS17專案小組，與國際級顧問密切合作，確保在2025年順利接軌。

中壽已於日前公布108年第1季自結財報數字。第一季新契約保費收入新台幣475億元，總保費收入757億元，分別較去年同期成長55%及15%，商品策略持續朝向高價值型商品推動，以提升公司長期價值。本季稅後盈餘達28.06億元，本季每股稅後盈餘為0.7元，未適用外匯準備金機制每股稅後盈餘為0.91元。

在投資績效部分，因本公司外匯操作得宜，第1季每月皆有提存外匯價格準備金，1~3月合計提存10.4億元，108年3月底外匯準備金餘額已達42.10億元，較去年底31.69億元增加近33%，且固定收益較去年同期成長約3成，致整體投資收益較去年同期增加。107年度因金融商品評價產生未實現損失，依法令規定雖無法配發股利。惟第一季受惠於國內外股市回升及美債殖利率下降之影響，截至108年3月底本公司淨值已逾千億，淨值/資產比已由107年底之4.4%提升至約5.8%，108年第一季年化ROE亦達12.85%，108年第一季之整體獲利表現亮麗。