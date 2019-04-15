郭台銘買自家股外資也挺 連13天買超鴻海逾13.3萬張

2019-04-15 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海大樓。聯合報系資料照片╱記者尹慧中攝影 分享 facebook 鴻海(2317)已連漲6天，距前波高點91.9元已不遠，法人看好有機會突破百元關卡；董事長郭台銘3月再加碼買進2,000張自家股票，除了郭董力挺買股之外，外資今（15）日買超鴻海9,704張，累計己連買13天，合計買超13萬3,024張。

台股大盤今日開高走高再創波高點，終場收在10,875.6點作收，上漲70.3點，成交1,187.64億元；三大法人買超74.54億元，其中外資買超48.87億元。

鴻海是今日大盤領軍指標，三大法人今日同步買超，外資買超 9,704張，居買超個股第三名，投信買超2,413張，自營商買超2,013張，合計三大法人買超14,130張，其中尤以外資連續買超鴻海13天，買超態度最為積極，股價同時間也上漲24.37%。

鴻海董事長郭台銘今日出席台美關係法40周年座談會，在接受媒體訪問時為鴻海股價抱屈，但強調自己是不炒股票的，買自家股票是一個示範，所以外資也跟進；呼應郭董的談話，鴻海今日的表現相當強勢，盤中一度衝高到89.8元，終場以89.3元作收，上漲2.8元，漲幅3.23%，市值增至1兆2,379.65億元，股價創10個月波段高點。

根據證交所今日最新的內部人持股異動事後申報表公告，郭台銘連續5個月加碼買進自家股票，3月再加碼買進2,000張鴻海股票，以月均價72.22元計算，買股金額約1.44億元，合計自去年11月以來，已買進36,520張股票，買股金額約26.54億元。