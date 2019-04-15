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統一證漲升股利ETN 兼具兩優點

2019-04-15 17:17經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

統一證發行的「統一漲升股利150報酬指數」ETN4月30日掛牌上市，一檔訂價10元，屆時投資人用1萬元即可參與每年穩定配發股息的150檔好股票的報酬。

統一證券總經理蔡森部說，「台灣指數公司漲升股利150報酬指數」是以能夠持續穩定配發現金股利作為主要篩選標的的條件 , 選出150支指數成分股並做投資因子加權，而連結該指數的統一ETN可於到期時獲得與該指數表現同等的報酬率，當然投資人也可以選擇在到期前在市場上賣掉。簡單說就是持有期間，指數報酬率多少，扣除投資手續費後就是這檔ETN的報酬率。

台灣投資人多偏好穩定報酬及投資高股利的股票，蔡森部表示，這檔ETN兩者優點兼具，相當適合喜歡抱長線及收取穩定報酬的小資族；一來ETN存續時間可長達三年，二來追蹤的標的除了是精選150檔穩定配發現金股利的股票外，該指數與台灣50（0050）的關聯也很高，但比0050一檔需要7萬元以上單價低許多，對於想要跟緊台股市場連動，又想要穩定收益的投資人來說，是相當好的選擇。

就指數成分股的股利殖利率來看，在2015年到2017年，這150檔成分股現金股利殖利率平均値更達4.5%以上，相較於同期所有上市普通股平均値僅3.3%高出許多。另外，「台灣指數公司漲升股利150報酬指數」與台灣50 ETF的相關係數高達95%，等於讓小額投資人可輕鬆享有近似於投資0050 ETF的同等報酬。

投資成本部分，ETN單價較ETF低許多，投資人雖同樣支付投資手續費給發行券商，但ETN不若ETF有追蹤誤差，報酬緊跟標的，「統一漲升股利150」ETN年投資手續費為0.4%，費用相當透明。

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