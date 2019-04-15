郭台銘3月加碼2千張自家股票 連5個月共買36520張

2019-04-15 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘。聯合報系資料照 分享 facebook 鴻海(2317)董事長郭台銘連續5個月加碼買進自家股票，證交所今(15)日最新公告顯示，郭董3月再加碼買進2,000張鴻海股票，以月均價72.22元計算，買股金額約1.44億元，合計自去年11月以來，已買進36,520張股票，買股金額約26.54億元。

鴻海董事長郭台銘今日出席台美關係法40周年座談會，在接受媒體訪問時為鴻海股價抱屈，但強調自己是不炒股票的，買自家股票是一個示範，所以外資也跟進；呼應郭董的談話，鴻海今日的表現相當強勢，盤中一度衝高到89.8元，終場以89.3元作收，上漲2.8元，漲幅3.23%，市值增至1兆2,379.65億元，股價創10個月波段高點。

證交所最新公告顯示，郭台銘3月再加碼買進2,000張股票，累計持股達133萬3,998張股票；郭台銘自去年11月單月買進27,020張鴻海股票以來，連續5個月買進自家股票，去年12月及今年1月各買進3,000張，今年2月買進1,500張，合計已買進36,520張，以各月的平均價計算，約投入26.54億元買股。

鴻海基本面題材推升近期股價表現，外資也調高投資評等及目標，由中立調升至加碼，目標價由76元調高到105元，股價在4月1日爆量漲停後持續往上走高，今日是融券最後回補日，終場股價續創去年6月8日以來波段高點，持續朝前波高點91.9元邁進。