台股持續走揚 終場上漲70.3點收10,875

2019-04-15 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股今（15）日持續走揚，盤中觸碰到10,897.21點，高低差所在50點之內，終場上漲70.30點或0.65%，收在10,875.60點，成交量在1,187.64億元。法人認為，目前多頭格局並未改變，後續關注周四（18）台積電的法說。

美股上周五持續走高，帶動今日亞股走強，上證、日經走揚超過1%，而深證、恆生、台股指數則在0.5%之上，而韓股則小幅上漲。

今日盤面焦點族群在於手機相關，包含散熱、PCB等，皆有不錯表現。超眾、泰碩、彩晶、合勤控、台嘉碩、雙鴻等均亮燈漲停，建準、奇鋐、波若威、良維等漲幅也在7%之上，而鴻海創波段高點達89.8元，以上漲3.23%收在89.3元。

在操作熱門族群方面，國泰證期顧問處經理蔡明翰建議，由於多為中小型股，投資人不妨以籌碼面，投信是否有持續買超做為依據，而今年來累計漲幅不小，投資人可分批布局。

蔡明翰指出，台股格局顯示價量維持正向，在操作上，漲多距離五日線太遠時應避免追高，但回到五日線附近皆可逢低布局，而由於在台積電法說前，市場呈現觀望態度，在預期法說內容有望偏向正向，尤其第1季為谷底後有望逐季回升，有助於指數走勢，中長期多頭走勢不變。