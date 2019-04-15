親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

撕裂南韓「墮胎罪」除罪遲到66年？

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

台股持續走揚 終場上漲70.3點收10,875

2019-04-15 13:47經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

台股今（15）日持續走揚，盤中觸碰到10,897.21點，高低差所在50點之內，終場上漲70.30點或0.65%，收在10,875.60點，成交量在1,187.64億元。法人認為，目前多頭格局並未改變，後續關注周四（18）台積電的法說。

美股上周五持續走高，帶動今日亞股走強，上證、日經走揚超過1%，而深證、恆生、台股指數則在0.5%之上，而韓股則小幅上漲。

今日盤面焦點族群在於手機相關，包含散熱、PCB等，皆有不錯表現。超眾、泰碩、彩晶、合勤控、台嘉碩、雙鴻等均亮燈漲停，建準、奇鋐、波若威、良維等漲幅也在7%之上，而鴻海創波段高點達89.8元，以上漲3.23%收在89.3元。

在操作熱門族群方面，國泰證期顧問處經理蔡明翰建議，由於多為中小型股，投資人不妨以籌碼面，投信是否有持續買超做為依據，而今年來累計漲幅不小，投資人可分批布局。

蔡明翰指出，台股格局顯示價量維持正向，在操作上，漲多距離五日線太遠時應避免追高，但回到五日線附近皆可逢低布局，而由於在台積電法說前，市場呈現觀望態度，在預期法說內容有望偏向正向，尤其第1季為谷底後有望逐季回升，有助於指數走勢，中長期多頭走勢不變。

而在美股科技類股強勢延續，尤其時逢近期財報周，在基本面轉強之下，電子股為重心的台股也將因此間接獲得激勵。

台股今（15）日持續走揚，盤中觸碰到10,897.21點。 聯合報系資料照／記者...
台股今（15）日持續走揚，盤中觸碰到10,897.21點。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
分享

台股指數台積電美股
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

自結財報搞烏龍、EPS差10倍… 這檔股價一夕漲停變跌停

2019-04-15 13:44

致新營運動能轉強 股價改寫三年新高

2019-04-15 11:46

蔡明翰：台股多頭格局未改變 回到五日線附近可逢低布局

2019-04-15 14:08

5G時代來臨 散熱族群股價熱力四射

2019-04-15 12:25

鴻海台積電走揚 台股一度逼近10900點

2019-04-15 12:17

再生能源成長添動能 太陽能族群股價齊揚

2019-04-15 12:17

郭台銘為股價抱屈 鴻海有這麼便宜嗎？

2019-04-15 11:01

外資連12買 鴻海股價續往前高邁進

2019-04-15 10:38

台股開盤漲44.54點

2019-04-15 09:25

鴻海、台積電領攻 台股開高44.54點

2019-04-15 09:24

台股短多留意拉回 10日線重要支撐

2019-04-15 08:01

面板供應鏈／友輝、華宏 利多加持

2019-04-14 22:56

面板供應鏈／盟立、誠美材 法人搶

2019-04-14 22:56

面板供應鏈／帆宣、由田 營運升溫

2019-04-14 22:56

面板供應鏈／達運、明基材 動能強

2019-04-14 22:56

面板供應鏈十強 交投亮點

2019-04-14 22:56

陳奕光專欄／指紋辨識商機 一觸即發

2019-04-14 22:47

就市論勢／手機、工具機股 聚焦

2019-04-14 22:38

技術指標／外資仍偏多 台股換手可攻堅

2019-04-14 13:28

美股助攻 台股等台積電「說」衝？

2019-04-14 13:23

股海自由行／紡織、製鞋鏈 奧運行情暖身

2019-04-14 00:10

階梯上漲股的奧祕 市場主力最愛的飆風戰將

2019-04-12 17:03

減資股蠢蠢欲動 又減又配 今年誰最靚？

2019-04-12 16:59

台股量價齊揚 挑戰11000點的營收黑馬

2019-04-12 09:04

牛氣沖天 留意台灣好息股

2019-04-11 13:40

謝金河：尋找高殖利率的成長股

2019-04-11 13:36

舉棋不定 無基之彈有機可趁？

2019-04-08 09:09

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

台積電法說會本週登場 台股風向球

2019-04-14 15:31
看更多

熱門文章

郭台銘為股價抱屈 鴻海有這麼便宜嗎？

2019-04-15 11:01

華為新機夯 台股三王補

2019-04-15 00:37

雙D廠商Q1獲利 遇逆風

2019-04-15 00:32

NB代工廠 營運將升溫

2019-04-14 22:37

面板供應鏈十強 交投亮點

2019-04-14 22:56

台積將法說 外資唱旺後市

2019-04-15 00:29

紡織雙雄 目標價調升

2019-04-14 22:47

緯創、華通 認購搶鏡

2019-04-14 22:52

鴻海早盤走堅 股價續創10個月高點

2019-04-15 09:52

興櫃十悍將 領軍衝鋒

2019-04-14 22:43

雙D產業 6月將迎備貨潮

2019-04-15 00:31

台積電法說會本週登場 台股風向球

2019-04-14 15:31

P30熱賣 華為供應鏈第2季業績看俏

2019-04-14 22:43

面板供應鏈／盟立、誠美材 法人搶

2019-04-14 22:56

萬年清越南訂單進補 今年營收展望樂觀

2019-04-14 15:12

面板供應鏈／達運、明基材 動能強

2019-04-14 22:56

最牛一輪／彩晶看俏 凱基87歡呼

2019-04-14 23:58

外資連12買 鴻海股價續往前高邁進

2019-04-15 10:38

法人：敦泰今年EPS 挑戰1.7元

2019-04-14 22:39

陳奕光專欄／指紋辨識商機 一觸即發

2019-04-14 22:47

M31 今年拚賺一股本

2019-04-14 22:38

第一類接觸／敦泰甩低潮 出貨催速

2019-04-14 22:40

5G題材炒熱股價 泰碩、合勤控漲停鎖死

2019-04-15 12:26

NB代工廠重頭戲…下半年登場

2019-04-14 22:38

鴻海、台積電領攻 台股開高44.54點

2019-04-15 09:24

面板供應鏈／帆宣、由田 營運升溫

2019-04-14 22:56

聯亞、奇力新 四檔聚焦

2019-04-14 22:52

敦泰董座胡正大 帶公司浴火重生

2019-04-14 22:39

面板供應鏈／友輝、華宏 利多加持

2019-04-14 22:56

營運前景看好 彩晶股價帶量大漲

2019-04-15 12:24

5G時代來臨 散熱族群股價熱力四射

2019-04-15 12:25

群翊、迅得、志聖 營運回穩

2019-04-14 22:38

董事改選行情啟動 同欣電南港大股東加碼持股

2019-04-14 19:14

就市論勢／手機、工具機股 聚焦

2019-04-14 22:38

春雨接單旺 海外大擴產

2019-04-14 22:38

台積電股價創波段新高 市值達6.62兆元

2019-04-15 09:50

兩大陣營加持 嘉澤處理器及記憶體插槽訂單升溫

2019-04-15 09:29

全民權證／奇鋐來電 挑價內外15％

2019-04-14 22:52

台股短多留意拉回 10日線重要支撐

2019-04-15 08:01

鴻海台積電走揚 台股一度逼近10900點

2019-04-15 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top