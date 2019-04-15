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自結財報搞烏龍、EPS差10倍… 這檔股價一夕漲停變跌停

2019-04-15 13:44經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

建碁董事長陳俊聖。 報系資料照
建碁董事長陳俊聖。 報系資料照
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宏碁旗下建碁（3046）今年3月以來股價高歌猛進，日前在證交所要求下公布自結獲利數字卻搞烏龍，致使外界誤以為今年首季每股純益（EPS）高達0.55元，上周五（12日）股價直攻漲停板，事後建碁更正澄清首季EPS為0.05元，今日股價開低走低，隨後即被打至跌停。

由於建碁11日公告標示不明，刊出今年3月與首季自結獲利數字，全都只是和去年同期的增減差異數，外界誤以為3月稅後獲利1,700萬元、首季稅後獲利4,000萬元、首季EPS高達0.55元，在買盤積極搶進的情勢下，上周五股價亮燈漲停，以30.4元作收。

只不過，直至當日晚間建碁才重新公告，3月稅後獲利僅310萬元，首季稅後獲利400萬元，首季EPS僅0.05元，與當時外界誤認的「0.55元」相差超過10倍，引發市場譁然，質疑若有投資人因為錯誤資訊進場賠錢，又該如何處理？

根據建碁重新公告，3月營收為1.55億元，年增39.64%，稅後純益為310萬元，年增122.1%，單月EPS為0.04元；首季營收為4.44億元，年增39.62%，單季稅後純益為400萬元，年增111.11%，單季每股純益為0.05元。

即便獲利成長翻倍，建碁股價仍然不敵沉重賣壓，今日以28.3元開低後震盪，盤中則倒地躺平，終場收在27.4元跌停價位。

展望今年營運，建碁持續聚焦數位電子看板、商業Chrome平台與機器視覺三大業務，以期為公司帶來營收成長，並大幅提升毛利，今年度股東常會預計於6月12日舉行。

EPS營收
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