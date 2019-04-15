清明連假大飲小股東煎熬太多天 立委籲修改T+2規定

2019-04-15 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



飲料蘋果西打廠商「大飲」因去年財報會計師出具「無法表示意見」，證交所4月2日晚間公布，自4月8日起大飲股票停止買賣。立委蔡易餘今天上午在立法院財委會表示，現行實施款券T+2日交割制度，但這次遇到清明連續假期，讓投資人煎熬很多天，建議修改現行T+2規定；金管會主委顧立雄則表示，需先去了解當初制定T+2的原由。

蔡易餘說，大飲公司4月2日揭露重大訊息，財報無法如期通過會計師查核，現在T加2，資訊揭露加上兩天，4月2日揭露，4月3日股價波動，但因為連續假期要到4月8日才暫停交易。

蔡易餘說，從4月3日起投資人痛苦到4月8日，站在投資人的心理層次，已經知道股價很慘了，還是要貫策T加2嗎？還是4月3日就先讓大飲停止交易？

證期局長王詠心表示，交易所對於該公司暫停交易或下是有一定規則，4月8日暫停交易是遵循現行一定的規則。