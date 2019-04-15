致新營運動能轉強 股價改寫三年新高

2019-04-15 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



由於中國面板新產能開出及防手震下半年開始貢獻營收，電源管理晶片廠致新（8081）營運展望轉強，首季營收已見端倪，近日投信買盤湧入、股價走強，早盤一度登上82.7元，改寫近三年新高紀錄，法人預估今年在面板強勁需求帶動下，全年營收可望成長一成以上。

致新首季營運表現優於預期，單季營收11.2億元，不僅營收財測順利達陣，更是同期第三高紀錄，主要受惠於中國面板產新產能開出，及4K大尺吋電視滲透率提升，帶動致新面板及電視電源管理IC出貨動能增強。

法人指出，中國面板產業的資本支出在2018至2020年規劃投資金額分別為 7000億元、1兆元、9000億元；在產能上，2018至2020年將分别有31.5萬、33.3萬和28.8萬片產能投產。預估2019將創下2018至2020年資本支出及產能的新高峰，致新將優先受惠於產能增加紅利。

目前32吋4K滲透率已很高，但在40吋、50吋甚至是60吋的4K滲透率仍低，預計未來還有往上的空間，4K電視滲透率有助於提升公司電源管理IC需求量及平均售價。

另外，致新耕耘許久光學防手震，今年下半年也可望捎來佳音，有機會開始貢獻營收，主要以中國非蘋陣營客戶為主，由於每一手機防手震產品均有不同參數需要校正與測試，一旦打入供應鏈後，不易被更換取代，加上光學防手震產品單價高，目前僅用於高端智慧型手機上，一旦開始放量，有利於致新獲利結構改善。