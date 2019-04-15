外資連12買 鴻海股價續往前高邁進

2019-04-15 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海（2317）3月及首季營收雙創歷年同期新高，基本面題材利多吸引外資連續12天買超，合計買超12萬3,320張，上周股價天天漲，今(15)日延續漲勢，早盤跳空以87.8元開高，上漲1.3元，漲幅1.5%，股價開高走高，持續朝前波高點91.9元前進。

鴻海3月營收3,766.05億元，月增41.8%，年增7.9%，累計首季營收1兆563.32億元，年增2.8%，雙創歷年同期新高，法人推估主要有兩大理由推升鴻海首季營收表現，除了來自華為等訂單挹注之外，iPhone手機的單價高，也支撑營收表現。

鴻海基本面表現也吸引外資再度調高目標價，美系外資將目標價由76元調高到105元，投資評等由中立調升至加碼，從4月以來，鴻海股價持續上漲，今日是融券最後回補日，股價則是續創去年6月中旬以來的波段高點。

法人表示，鴻海自3月21日季線走平，築底現象明顯，吸引買盤進場，統計外資更是連買12個交易日，上周五單日買超21,850張，合計12天買超12萬3,320張，法人認為，外資回補還沒有結束，即使股價震盪，可能呈現小回再創高的表現，有機會挑單百元甚至衝破。

鴻海今日以87.8元開高，早盤股價最低達87.2元，之後在買盤推升下，衝達89.8元，漲幅逾3.8%，盤中漲幅2.65%。