親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台中環保局處重罰中火兩千萬 創國營事業罰款記錄

元太帶量上攻 收復5日線

2019-04-15 10:17經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

元太（8069）今日受惠櫃買指數開紅激勵，延續上漲力道，股價連兩個交易日上攻，盤中最高一度漲至37.4元，一舉收復5日線，所有均線皆呈向上成長。籌碼面來看，投信作多，連五買，自營商亦回頭轉買；外資則中止連五買後，近期連兩賣，持股比例22.8%，較近三個月高點，下降0.2個百分點。

元太今年首季合併營收29.54億元，年增1.97%，為新的一年開出好彩頭。元太的電子標籤需求續旺，七成以上產能已被預訂，有助其毛利率提升；而對營收貢獻大的電子書閱讀器，因客人推新機，成長幅度待評估。

元太營收
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

面板供應鏈十強 交投亮點

2019-04-14 22:56

台股開盤漲44.54點

2019-04-15 09:25

台股短多留意拉回 10日線重要支撐

2019-04-15 08:01

面板供應鏈／友輝、華宏 利多加持

2019-04-14 22:56

面板供應鏈／盟立、誠美材 法人搶

2019-04-14 22:56

面板供應鏈／帆宣、由田 營運升溫

2019-04-14 22:56

面板供應鏈／達運、明基材 動能強

2019-04-14 22:56

陳奕光專欄／指紋辨識商機 一觸即發

2019-04-14 22:47

就市論勢／手機、工具機股 聚焦

2019-04-14 22:38

技術指標／外資仍偏多 台股換手可攻堅

2019-04-14 13:28

美股助攻 台股等台積電「說」衝？

2019-04-14 13:23

股海自由行／紡織、製鞋鏈 奧運行情暖身

2019-04-14 00:10

階梯上漲股的奧祕 市場主力最愛的飆風戰將

2019-04-12 17:03

減資股蠢蠢欲動 又減又配 今年誰最靚？

2019-04-12 16:59

台股量價齊揚 挑戰11000點的營收黑馬

2019-04-12 09:04

牛氣沖天 留意台灣好息股

2019-04-11 13:40

謝金河：尋找高殖利率的成長股

2019-04-11 13:36

舉棋不定 無基之彈有機可趁？

2019-04-08 09:09

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

台積電法說會本週登場 台股風向球

2019-04-14 15:31
看更多

熱門文章

華為新機夯 台股三王補

2019-04-15 00:37

美股助攻 台股等台積電「說」衝？

2019-04-14 13:23

雙D廠商Q1獲利 遇逆風

2019-04-15 00:32

NB代工廠 營運將升溫

2019-04-14 22:37

面板供應鏈十強 交投亮點

2019-04-14 22:56

台積將法說 外資唱旺後市

2019-04-15 00:29

紡織雙雄 目標價調升

2019-04-14 22:47

興櫃十悍將 領軍衝鋒

2019-04-14 22:43

台積電法說會本週登場 台股風向球

2019-04-14 15:31

雙D產業 6月將迎備貨潮

2019-04-15 00:31

緯創、華通 認購搶鏡

2019-04-14 22:52

P30熱賣 華為供應鏈第2季業績看俏

2019-04-14 22:43

面板供應鏈／盟立、誠美材 法人搶

2019-04-14 22:56

萬年清越南訂單進補 今年營收展望樂觀

2019-04-14 15:12

鴻海早盤走堅 股價續創10個月高點

2019-04-15 09:52

面板供應鏈／達運、明基材 動能強

2019-04-14 22:56

法人：敦泰今年EPS 挑戰1.7元

2019-04-14 22:39

陳奕光專欄／指紋辨識商機 一觸即發

2019-04-14 22:47

M31 今年拚賺一股本

2019-04-14 22:38

最牛一輪／彩晶看俏 凱基87歡呼

2019-04-14 23:58

第一類接觸／敦泰甩低潮 出貨催速

2019-04-14 22:40

NB代工廠重頭戲…下半年登場

2019-04-14 22:38

技術指標／外資仍偏多 台股換手可攻堅

2019-04-14 13:28

面板供應鏈／帆宣、由田 營運升溫

2019-04-14 22:56

權證教戰／買氣回暖 待權王點明燈

2019-04-14 13:32

敦泰董座胡正大 帶公司浴火重生

2019-04-14 22:39

面板供應鏈／友輝、華宏 利多加持

2019-04-14 22:56

聯亞、奇力新 四檔聚焦

2019-04-14 22:52

就市論勢／手機、工具機股 聚焦

2019-04-14 22:38

董事改選行情啟動 同欣電南港大股東加碼持股

2019-04-14 19:14

群翊、迅得、志聖 營運回穩

2019-04-14 22:38

春雨接單旺 海外大擴產

2019-04-14 22:38

台股短多留意拉回 10日線重要支撐

2019-04-15 08:01

從期貨看現貨／台指期「萬一」有夢 防前波解套攪局

2019-04-14 13:30

鴻海、台積電領攻 台股開高44.54點

2019-04-15 09:24

全民權證／奇鋐來電 挑價內外15％

2019-04-14 22:52

兩大陣營加持 嘉澤處理器及記憶體插槽訂單升溫

2019-04-15 09:29

台積電股價創波段新高 市值達6.62兆元

2019-04-15 09:50

興櫃新星／廣閎獲利續航力強

2019-04-14 22:43

興櫃股一周巡禮／成交十強 四個新面孔

2019-04-14 22:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top