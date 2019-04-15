元太帶量上攻 收復5日線

2019-04-15 10:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



元太（8069）今日受惠櫃買指數開紅激勵，延續上漲力道，股價連兩個交易日上攻，盤中最高一度漲至37.4元，一舉收復5日線，所有均線皆呈向上成長。籌碼面來看，投信作多，連五買，自營商亦回頭轉買；外資則中止連五買後，近期連兩賣，持股比例22.8%，較近三個月高點，下降0.2個百分點。

元太今年首季合併營收29.54億元，年增1.97%，為新的一年開出好彩頭。元太的電子標籤需求續旺，七成以上產能已被預訂，有助其毛利率提升；而對營收貢獻大的電子書閱讀器，因客人推新機，成長幅度待評估。