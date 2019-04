浩鼎OBI-822 通過俄衛生部核准進行第三期人體臨床試驗

2019-04-13 18:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



浩鼎(4174)今(13)日公告,公司研發中主動免疫抗癌藥OBI-822(Adagloxad Simolenin)通過俄羅斯衛生部(Ministry of Health of the Russian Federation)核准進行第三期人體臨床試驗。

OBI-822係以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥,將Globo H連結於載體蛋白KLH,打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症,通過俄羅斯衛生部核准進行第三期人體臨床試驗。

至於已投入之累積研發費用,浩鼎提到,因涉及未來國際授權談判資訊,為避免影響授權金額,以保障投資人權益,暫不揭露。

浩鼎主動免疫抗癌藥OBI-822自2017年以來,已陸續通過美國、中國、歐盟、台灣、澳洲、香港及烏克蘭等國家核准進行第三期人體臨床試驗。

浩鼎也將再進行之下一階段研發,預計2023年評估主要試驗指標,惟實際時程將依執行進度調整;公司開始進行人體第三期臨床試驗後,必須給付美國Optimer公司研發進度里程碑金100萬美元。

根據EvaluatePharma資料庫,全球2017年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,009億美元,占全球前十大類別用藥第一位;惟公司研發中主動免疫抗癌藥OBI-822尚處於臨床試驗階段,適應症之開發以尚未被滿足之醫療需求為主要目標,未來發展將與公司整體產品線開發策略綜合考量後擬定。

浩鼎也將辦理現金增資,將發行1,500萬股,發行總金額為1.5億元,本次增資資金用途主要是為了支應新藥研發專案支出,原股東暫訂每仟股認購64.98057046股,發行價格為每股135元;現金增資認股基準日為今年5月3日,最後過戶日為今年4月28日。浩鼎也預計在今年6月27日召開股東會。