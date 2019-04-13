華為P30來了 概念股喊衝

2019-04-13 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



華為P30系列4月底即將在台開賣，隨著新機全球密集上市，法人看好相關供應鏈，包含台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等可望受惠，為上半年營運增添柴火。

華為P30系列強打攝影功能，搭載超感光徠卡四鏡頭，首度配置超感光鏡頭、超廣角鏡頭、潛望式長焦鏡頭與華為TOF鏡頭組，擁有專業級感光與變焦能力，實現低光源及10倍無損變焦拍攝。其中， P30 Pro為全球首款搭載潛望式相機的手機。

華為P30系列於3月26日在巴黎發表後，已率先在歐洲地區開賣，P30系列在部分國家銷售量，相較前一代P20系列足足高出200至400%。且目前多國已賣到缺貨，而台灣也將在4月22起上市，亞洲地區包含中國大陸及香港等將陸續開賣。

華為去年4月推出的P20系列，寫下全球出貨量突破1700萬台的銷售佳績。法人看好，P30系列可望複製成功經驗，為相關供應鏈上半年業績挹注動能，在第一季首波拉貨後，動能可望延續到第二季。天風證券則預估，光是旗艦款P30 Pro 2019年出貨量就可望達到400至600萬台。

在台灣供應鏈方面，手機代工由鴻海操刀、處理器則由台積電生產，至於關鍵的鏡頭則由大立光供應，其他還有聯詠（3034）、易華電（6552）、穩懋（3105）、華通（2313）、京元電（2449）、億光（2393）、欣興（3037）、華新科（2492）、晶技（3042）等。

供應鏈傳出，華為P30系列首批備貨量超過600萬台，主要委由鴻海在鄭州廠製造。為此，鴻海還在當地持續徵人，預計最終負責華為手機產線員工將超過5萬人。

供應鏈目前已感受到華為拉貨動能，大立光3月營收39.26億元，月增55%，除了受惠iPhone降價，需求回溫外，另一大原因就是華為新機拉貨。大立光董事長林恩舟先前指出，華為的成長強勁，看好今年Android陣營智慧手機需求。

華為近年市占率突飛猛進，2018年智慧型手機全球出貨量突破2億台，銷售收入約524億美元，較2017年成長45.1%。今年智慧手機目標出貨2.6億支，力圖擠下蘋果，挑戰龍頭三星寶座地位。