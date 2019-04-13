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股海常勝軍／總統選舉熱 台股不寂寞

2019-04-13 01:15經濟日報 朱成志

美中貿易談判九回合結束，進入收尾帶動股市上漲，費半指數再創歷史新高到1,486點，道瓊離去年10月天價26,951點約2%，S&P 500距天價不到2%。上證指數今年大漲近28%，深圳指數漲37%，有大復仇味道。台股加權指數今年才漲11%，櫃買指數漲13.9%，加權指數月K線四連紅到10,887點，直逼「萬一」大關，但多事的川普對法國空巴不爽，目標又轉向歐洲調高關稅。選總統需要成績單，台股該怕川普？還是擔心國內大選呢？

去年1月11,270點創台股28年新高，下跌到今年1月最低的9,319點，下跌時間接近費氏級數13個月，目前反彈超過黃金分割率到80.3%，逼近0.809最強漲幅，反彈若再創新高，延續2008年11月3,955點以來的「台股最長大多頭行情」，就至少125個月了，指數只差一小步383點。

股王大立光都因為有華為、三星新客戶而轉強了，台股看似有希望再創高，但是2月景氣對策燈號又降到17分黃藍燈，再少1分就又跌到衰退的「藍燈」；2018年所有上市櫃公司總共獲利2.19兆元，這是歷史次高，比2017年減少1.3%，今年台積電每股純益（EPS）約等於去年，是否能突破去年高點268元天價呢？政府基金及壽險已買一大缸，要看外資是否回補了。

郭台銘選總統消息炒熱股價，4月1日愚人節鴻海罕見漲停板，近日又創波段新高86.7元，台股上市櫃公司3月總營收高達2.8兆元，是歷年來最旺，月增29.3%、年增0.7%，第1季總營收高達7.95兆元，年增0.7%也創歷年來第1季最高紀錄，我認為去年急凍之後，廠商開始建立部位回補庫存，最指標性的下游大廠就是鴻海，3月營收高達3,766億元，月增41.8%、年增7.9%，這是歷年來同期最高，第1季營收年增2.8%，也是歷年來同期的最高。「蘋概三王」漸露曙光，但今年不只是靠蘋果，也要靠華為、三星；難道台股拚11,270點新高，關鍵不是老美，而是中國嗎？

3月底本欄專題：「5G起飛年，PCB廠跟著發」，談到華為5G領先，帶動相關產業類股上漲，包括散熱產業當紅，年初由雙鴻領漲，目前再創高點，二線的泰碩、奇鋐接棒，力致也大漲創高；接下來建5G基地台帶動相關PCB股。

欣興從去年10月底14.25元飆到39.65元，這是自2012年4月以來的七年最高價，主要是ABF基板報價看漲，手機驅動IC用的COF基板也漲價，對頎邦及易華電有利，但是易華電第二大股東南茂申報轉讓持股，籌碼面近期壓縮股價，但是營收續創新高，低檔有限。上次所介紹的騰輝電子-KY，興櫃最近飆到99.9元天價，4月17日掛牌因為卡住5G、車電、散熱的高階銅箔基板，毛利高引起法人高度注意。最近因為華映下市的問題，頗值得注意中小型面板也可能帶動另外一波漲價風，面板周邊接大陸單也很夯。

3月營收創新高39家電子股、16家非電子，鈊象，雙鴻、泰碩、鼎瀚、緯軟…等等漲較多，相對漲幅少的健和興、台半及非電子中租、羅麗芬-KY也都值得注意。借殼模式的寶聯通第1季營收季增345%、年增310%，漲勢更綿延不絕。以去年的經驗，綠營政府急需股市榮景當政績，總統大選熱，台股不寂寞，只要「台股安全，股民有錢」，我們與「新高」的距離，真的不遠！

（作者是萬寶投顧董事長）

台股營收

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