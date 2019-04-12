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外資本周買超78.58億元 這檔股票買最多

2019-04-12 17:47經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股今(12)日收在10,805.3點，本周上漲100.92點，周漲幅0.94%，統計外資買超78.58億元，仍是推升大盤驚驚漲的重要動能，分析買超前10大個股發現，主要以電子股居多，買超冠軍為緯創(3231)，合計本周買超58,006張，本周股價上漲2.44%；鴻海則居第二，本周外資買超51,248張，股價本周上漲5.62%。

群益長安基金經理人王耀龍表示，展望台股後市，中美貿易戰無進一步利空，預期雙方談判將趨向正面緩解，在中美貿易戰爭端放緩及FED態度轉為更為鴿派，指數短期風險不高，但遇到2018年高檔壓力區，指數將會呈現高檔區間整理，現階段盤面主流仍將是科技新題材為主流。

台股今日以10,805.3點作收，跌幅0.03%，下跌3.47點，成交量1,193.19億元，統計三大法人賣超1.32億元，其中僅外資呈現買超，外資及陸資（不含外資自營商）買超14.24億元，合計本周外資買超78.58億元。

以外資本周買超前10大個股來看，外資其實已連續買超緯創12個交易；第二名的鴻海同樣是獲得外資連續買超12天，為本周帶領大盤指數往上攻的重要指標；本周買超第三名個股為華邦電，合計買超42,551張，本周股價漲幅2.58%。

第四名則是欣興，外資買超36,314張，本周股價漲幅1.8%；群創居第五，合計買超29624張；第六至第十名依序是聯合再生、台積電、永豐金、長榮航、東元，買超張數分別是23,279張、22,621張、21,260張、19,438張、15,397張，本周股價都呈現上漲，其中以聯合再生周漲幅9.03%最高。

台積電外資今日再轉為買超，單日買超2,037張，本周有兩個交易日是賣超，影響股價上漲攻勢，下周法說會將登場，法人關注首季財報及第2季展望、全年預測等議題。

群益長安基金經理人王耀龍表示，台股後市除持續關注經濟數據變化外，仍需留意國際股市漲多拉回的壓力、電子業庫存去化情況、財報公布狀況、新台幣匯率走勢、外資籌碼動向等。

他說，預料短線台股大盤將在箱型區間整理，盤面上題材股輪動輪漲，操作上建議選股不選市，可留意趨勢股，例如光學鏡頭、5G、電動車、TWS(真無線耳機)等，因具備長線題材，趨勢不會改變。

外資台股

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