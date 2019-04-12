大股東預告即將賣股 這檔飆股慘跌停

2019-04-12 13:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



自動光學檢測設備廠晶彩科（3535）今年3月以來展現驚人漲勢，但大股東由田（3455）11日公告，計畫在4月15日至10月14日期間，處分晶彩科約5,300張股票。晶彩科今（12）日股價蒙受巨大賣壓，早盤即被打入跌停鎖死，直至收盤仍然未見起色。

由田去年以每股15元透過公開市場收購晶彩科股票，總計取得約26.7％的股權，躍居單一最大股東。

由田昨日公告計畫處分晶彩科約5,300張股票，以晶彩科11日收盤價36.3元計算，交易總金額約1.92億餘元，但實際數額仍然未定；若照計畫完全處分，由田仍持有晶彩科20％股權，依舊是單一最大股東。

晶彩科近期營運升溫，去年合併營收15.38億元，年增48.1%，並且順利轉虧為盈，每股純益（EPS）1.07元。

在買盤積極搶進之下，晶彩科股價從3月中旬開始帶量起漲，由於股價波動甚鉅，被證交所列為注意股，晶彩科隨後公告今年2月EPS為0.92元，相當於一個月就賺近去年全年，推升股價一路衝至3月29日的新高價位39.25元後則陷入回檔，並從4月1日起被證交所列為處置股，預收款券且每20分鐘撮合一次。

受到大股東即將賣股消息影響，晶彩科股價表現受挫，今日以33.6元開低，至9時40分第三盤撮合交易就被打入32.7元跌停價，並且一路鎖死至收盤。

由田表示，此次出售股權是為充實營運現金，並不影響雙方的投資與合作關係，由田今年也將揮軍晶彩科董事會，規劃於董事會取得2席董事和1席獨董獨立董事。