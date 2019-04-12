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鴻海撐盤 台股小跌3點收10,805

2019-04-12 13:45經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股4月以來沿5日均線走揚，量能也同步增溫，不過近兩日多方力道趨弱，盤中跌破5日均線，指數力守10,800關卡，投資方出現逢高調節資金的動作；今（12）日終場跌幅收斂，指數收在10,805.30點，下跌3.47點，跌幅0.03%，周漲幅0.94%，成交量1,193.19億元。

ECB與Fed最新利率決策均維持不變，同時都傾向在年底前按兵不動，維持國際市場交投人氣。不過亞股今日走勢多有震盪，漲跌互見，日股漲0.5%，韓股漲0.1%，港股跌0.3%，陸股跌2%，台股則在平盤附近徘徊。

台股權值股部分，台積電（2330）收平盤價位，台塑化漲0.4%，鴻海漲勢則強，發揮撐盤力道，漲3.2%，而大立光雖釋出利多，不過股價走弱，跌幅深，逾1.9%，金融股國泰金跌0.1%、富邦金漲0.3%。

躍上盤面較為強勢的族群以PCB走勢較為整齊，包括臻鼎-KY、泰鼎-KY、嘉聯益、欣興、華通、高技、金像電、志超、瀚宇博、台郡等；散熱族群奇鋐、泰碩、超眾、雙鴻等；遊戲股鈊象、大宇資、網龍等；紡織的利勤、百合、如興、東隆興等；IC封裝的同欣電、訊芯-KY、精材等；其他如合勤控、神盾、長榮航、致伸等個股也多有表現。

明基材、晶電、易華電、譜瑞-KY、強茂、頎邦、矽瑪及新普等漲多修正，股價疲弱。

法人分析，以美股為主要指標的國際股市持續守穩，帶動台股加權指數續強，上檔雖面臨壓力區，存在漲多獲利賣壓，不易急攻，但在美國利率暫不升息的情況下，資金有機會留在股市。

操作個股上，建議參考短期均線變化順勢因應。

台股個股鴻海

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