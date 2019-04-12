彩晶爆出逾5萬張大量 股價逆勢抗跌漲逾5%

2019-04-12 13:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



面板廠彩晶（6116）自4月初起，量能充足，曾單日爆出超過7萬張大量。彩晶今（12）日爆出超過5萬張大量，無懼台股大盤走跌，股價帶量上攻，盤中最高一度漲至7.66元，漲幅超過5%，展現挑戰重返8元氣勢。

彩晶今年3月營收回溫，3月合併營收12.06億元，為今年單月營收高點；累計第1季合併營收32.62億元，年減26.57%。

彩晶去年第4季轉虧，單季每股虧損0.37元，主要原因來自南科未興建完成的六代廠資產減損，法人預期，首季手機面板價格持平，彩晶有機會損平或小賺。