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安馳看好未來5G商機 積極布局產品線

2019-04-12 12:40經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

全球看好未來5G商轉後引爆龐大的商機，台股安馳科技（3528）也看好未來5G發展，在產品線上，今年代理Xilinx最新5G傳輸用的整合性射頻晶片（RF SOC），是目前業界唯一支援5G傳輸的產品，後市有望為營運加分。

安馳科技3月營收為3.44億元，較上個月大幅增加74.44％，主要在於整體工作天數恢復正常，客戶回補庫存需求明顯增加。3月出貨量成長較多的是賽靈思（Xilinx）產品線，較上個月增加83.57％，其中以高階影像傳輸及精密儀控應用的整合方案出貨量成長幅度最為明顯。

此外，就今年營運面上，安馳進一步表示，公司今年代理Xilinx最新5G傳輸用的整合性射頻晶片（RF SOC），是目前業界唯一支援5G傳輸的產品，目前公司正積極為客戶導入國防、通訊等高階應用產品，預計下半年開始放量出貨，未來並規劃推出全頻域的進階版產品，搶攻5G高頻高速傳輸市場。

由於國防及5G高速傳輸產品的技術門檻較高，毛利率亦較一般產品為高，將可望進一步優化公司整體產品組合。

安馳對今年展望維持審慎樂觀的態度，隨著各國政府積極推動5G建設及應用方案，結合人工智慧物聯網的AIoT成為工控產業新一波的發展主流，安馳將繼續發揮創造需求與技術支援的競爭優勢，推出各種客製化的系統級解決方案，持續深耕工控自動化應用領域，並積極佈局5G通訊、人工智慧（AI）、深度學習，以及邊緣運算等新興市場，公司整體營收獲利可望維持穩健的成長動能。

5G安馳人工智慧物聯網

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