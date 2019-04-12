鴻海帶頭喊衝 鴻軍家跟漲

2019-04-12 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



美系外資看好鴻海（2317）後市，一舉將目標價自76元大幅調高到105元，投資評等也由「中立」升至「加碼」，帶動鴻海早盤走強，最高來到86.7元，上漲3.46%，創去年6月中旬以來波段高點，股價連續五天上漲。

在集團旗艦鴻海領頭上漲下，鴻家軍也跟進表態，包含機殼廠鴻準（2354）、PCB廠臻鼎-KY（4958）、觸控廠GIS-KY（6456）、工業電腦廠樺漢（6414）等盤中皆上揚。

鴻海去年第四季財報繳出好成績，合併營收創1.8兆元新高，季增31.6％、年增4.6％。毛利率7％、營益率3.6％，優於第三季5.9％、2.3％及前年同期6.1％1.9％，雙創近7季高點，本業獲利能力顯著提升。

由於本業出現好轉跡象，帶動外資圈積極加碼。截至昨（11）日，外資連續買超11日，自營商也從連三賣轉為連三買，累計近10日三大法人合計買超121,694張。

美系外資發布報告指出，從鴻海業績顯示，iPhone最壞時間點已過，其次，鴻海正積極管控子公司富智康等投資損失，最後，若蘋果採取更激進的降價策略，對iPhone出貨量將有更大幫助。

不過，美系外資也示警，認為鴻海結構性挑戰尚未消除，包含集團跨足半導體及面板投資，從中長期來看，有稀釋股東權益率的變數，但從股價的角度分析，由於今年每股盈餘（EPS）預估將來到8.6元，現階段鴻海非常便宜。故將目標價自76元大幅調高到105元，投資評等也由「中立」升至「加碼」。

鴻海自去年第四季營運回暖後，今年首季也繳出不俗成績。3月營收3,766.05億元，月增41.8%、年增7.9%，創下歷年同期新高。累計鴻海首季營收1兆563.32億元，較去年第4季季減逾41%，但年增2.8%，也是歷年同期新高。