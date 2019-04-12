昇華奮力一搏 成立美國子公司

2019-04-12 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



影視製作商昇華娛樂（4806）營運陷入谷底，日前舉辦春季座談會，董事長俞惟中表示，公司將奮力一搏，業務上將重回戲劇委外製作，另外依舊看好美國電影市場，下半年將成立美國子公司，改變過去營運型態，積極深耕美國市場。

俞惟中指出，目前公司帳上現金確實不夠，因此無法投資任何戲劇拍攝，公司須重回過去戲劇委製業務，這也是昇華強項，由於中國大陸影劇拍攝成本過高，透過昇華在台完整生態圈，可以降低成本，進一步挹注公司業績獲利。

他進一步指出，過去跟騰訊及愛奇藝建立不錯關係，現階段已簽約三部網劇，分別是騰訊委製的「18不限」一季製作，目前規劃12集共人民幣70萬元（約新台幣315萬元）；愛奇藝委製的為「一拳小子」三季製作，規劃72集；另外，還有一部90分鐘微電影委製「奔跑的鴨蛋」，還有一部與上海東方衛視合作年度大戲「啟動人生」，製作費破千萬元以上。

俞惟中強調，還有一部大陸重量級電影也已簽約，委製方為騰訊及湖南衛視，整部電影製作費將高達人民幣4億元以上，可望激勵公司營運。

至於美國市場，俞惟中說，過去三部美國電影投資款將持續追討外，也將與美國掛牌公司ALMOST NEVER FILMS合作，並百分百獨資成立美國子公司，改變過去投資美國電影營運模式，轉向以IP劇本抵押籌資的方式，募得資金拍攝電影，以降低風險。