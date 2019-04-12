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買盤追價 特別股Q2行情迎動能

2019-04-12 11:30經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

今年以來特別股續走V轉行情，富蘭克林華美投信指出，除市場情緒顯著轉好助攻外，觀察近期重要指標、規模最大的特別股ETF（PFF）流通在外股數增加，意味場外資金進場追價，搭配目前標普美國特別股指數（S&P US Preferred Stock Index）僅收復去年第4季跌幅來看，籌碼面升溫可望再加持特別股上漲動能。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，全球風險性資產持續受惠於貨幣寬鬆環境，市場穩定有助特別股表現，特別股在揮別資金恐慌拋售後，在美國升息干擾大減下，再度展現低波動收益特性，重獲資金青睞，觀察現階段市場偏好固定收益與新興市場資產，籌碼回溫意味特別股還有後市可期，持續開展中長期走升趨勢。

余冠廷進一步分析，特別股市場的流動性深受大型ETF籌碼變化牽動，去年特別股市場之所以大幅修正，就是因為美國升息與美中貿易戰議題反覆干擾市場信心，造成大量浮動資金拋售特別股ETF所致，當時PFF甚至一度抵達近二年半低點，顯見拋售力道。

不過事實上特別股主要發行產業營運狀況良好，因此當市場信心逐漸恢復，帶動賣壓趨緩後，標普美國特別股指數旋即拉出顯著漲幅，近期更見ETF買盤進駐，PFF流通在外股數增加，資金追價力道有機會再推升特別股表現。

富蘭克林華美投信指出，雖然聯準會停止升息、縮表難免讓市場擔憂景氣是否衰退，但觀察首要經濟體的美國，包括房市、勞動市場、企業債務等數據仍偏正向發展，可以合理認為目前僅是暫緩升息情境，資本市場穩定將有利特別股表現。

整體來看，特別股發行者多為一定規模的優質企業，股東權益報酬率表現穩定，2018年第4季以來大幅流出的浮動籌碼更是潛在買盤動能，考量此波回升行情尚未過熱，現階段仍適合進場具高股息、低波動特性的特別股，布局收益來源。

美國升息ETF標普高股息聯準會

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