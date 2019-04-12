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10,800保衛戰 台股開盤上漲12.17點

2019-04-12 09:27經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美股周四僅S&P500指數小漲作收，其餘則是小跌的表現，台股今(12)日上演10,800點保衛戰，早盤以10,820.94點開出，上漲12.17點，盤面上由鴻海(2317)領軍成為多頭指標，大立光開平走高，台積電則是小跌開出，但光學股包括玉晶光、揚明光、亞光則股都是上漲攻勢，指數開小紅後震盪走揚。

美股將進入財報公布高峰期，周四跌多漲少，但僅是小漲小跌的表現，道瓊工業指數收跌14.11點，或0.05%，以26,143.05點作收，NASDAQ指數收跌16.89點，或0.21%，收7,947.36點；S&P500指數收漲0.11點，或0%，以2,888.32點作收；費城半導體指數收跌 1.09 點，或 0.07%，收在 1476.07 點。

台股同樣將進入首季財報公布高峰期，股王大立光法說釋出正面的展望，首季每股純益37.68元，早盤以4,690元平盤開出後震盪翻紅，一度拉升至4700元，鴻海以85.6元開高後持續攻高至86.7元，不過，台積電以251.5元小跌開出，早盤一度翻紅，光學股仍是強勢族群。

台股大盤以上漲12.17點開出後呈現狹幅震盪整理，一度拉升至10,836.44點，法人認為，台股大盤波段上漲達1,500點，後續基本面的表現將是重要的選股指標，在首季財報公布下，第2季的展望更是關注的重點。

台股今（12）日開盤上漲12點。 聯合報系資料照
台股今（12）日開盤上漲12點。 聯合報系資料照
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