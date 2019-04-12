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南韓江原道大火：「史上最惡山火」為何失控？

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法人：波動時代選收益 索提諾比率指路

2019-04-12 09:02經濟日報 記者王皓正╱即時報導

年初以來風險性資產反彈，理論上公債應該會受到賣出、價格走低，但實際上卻是一同上漲，因為聯準會（Fed）態度寬鬆鴿派，使得公債殖利率大幅下滑，10年期公債價格明顯上漲將近7%到8%，這樣的漲幅在美國聯準會Fed升息循環中，顯得相當少見，法人指出，面對可能突如其來的市場震盪，投資人渴求透過收益型資產，在下跌時爭取較佳的超額報酬，並切除極端風險，此時不妨參考「索提諾比率」（Sortino）選擇優勢收益。

一般在市場下跌期間，如果跌幅或波動幅度能比較小，就代表這個資產能提供比較好的超額報酬，也就是索提諾比率，索提諾比率指市場下跌區間，承擔每單位風險所能締造之超額報酬，該比率愈高，代表遭遇利空時更為抗跌，根據統計，與美國高收益債、公債等收益資產相比，短年期高收益債的索提諾比率堪稱收益模範生。

安聯美國短年期高收益債券基金 經理人謝佳伶直言，目前景氣放緩但不至於衰退，且美國是基本面與息收機會能見度較高的市場，投資宜擇「穩」布局；根據過去經驗，若主要央行轉趨寬鬆政策，往往不利於高收益債表現，但今年卻不太一樣。

謝佳伶分析，在央行寬鬆初期時，高收益債表現通常不會立刻受到影響，但如果央行開始降息，市場將預期未來景氣可能衰退，高收益債走弱(信用利差放大)的機率則會升高；然而，今年第一季高收益債表現仍然可圈可點，主因在於去年底市場過度看壞經濟，但事實上情況並未如此糟糕，二來則是央行表態支持的立場，這些都有助於高收益債表現。

謝佳伶提醒，投資人應理解，擁有較高配息率或較高期望報酬的債券產品，背後可能代表的也是較高的波動風險，若投資人目標為「穩定息收」，例如4%到5%，除了看利息收入之外，更應該了解基金的下跌風險是相對大或小。

舉例來說，2008或2015年這兩年債市波動較大的年度，以高收益債為例，在2008年便下跌逾30%，2015年也下跌逾10%成，若投資人評估一檔基金，希望本金不要有太大的虧損，可觀察其過去歷史紀錄的下跌風險；對此，索提諾比率是重要的衡量資產下跌風險的指標，謝佳伶認為，以基金來說，通常索提諾比率介於2到3倍會是個不錯的水準。

公債央行美國聯準會債券配息

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