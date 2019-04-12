大立光法說會「旺」 三外資升目標價

2019-04-12 02:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



大立光（3008）前景「旺」，外資圈對法說會火速發布的首批報告中，已有三大外資再度調升目標價！包括花旗環球由4,900元調高到5,500元，摩根大通由4,200元提高到5,300元，美林也把目標價由5,000元拉高到5,200元，另外，已於會前升價的德意志維持5,200元。

當中，花旗和小摩都是從「四」字頭升上5,000元，加上原有里昂、瑞銀、瑞信、大和、野村、法巴、美林等，已有約10家外資看好股王問鼎「五」字頭。

花旗認為，大立光首季財報優於預期，毛利表現令人驚艷，而且執行長林恩平釋出的第2季展望也大好，假設iPhone新機有兩款OLED機種採三鏡頭，一款LCD機種採雙鏡頭，可望進一步帶旺下半年。

花旗對iPhone新機另設有第二情境，也就是規格符合上述預期，但銷量下滑20%，換算鏡頭潛在市場規模（TAM）仍成長30%-40%，配合大立光還拿下三星單，全年獲利要大幅成長不難。

花旗最新將大立光今年獲利預測上調9%，每股純益上看244元，2020年預估為305元，目標價因此大動作拉升。