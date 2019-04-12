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第二家外資喊衝百元！摩根大通升鴻海目標價至105元

2019-04-12 02:37經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

鴻海（2317）財報屢創佳績，下一步問鼎百元大關？繼麥格理證券後，外資圈睽違多時，再見一家喊鴻海奔向百元！摩根大通最新報告表示，鴻海基本面浮現iPhone銷售不佳的最壞時光已過等三大轉機，當前偏低的股價正是加碼良機；將鴻海評級一舉由「中立」升至「加碼」，目標價並自76元大幅拉高到105元。

摩根大通此次由科技產業研究部主管哈戈谷出具報告，雖非首家升評鴻海的外資，但過去哈戈谷擅長對評價低估、市場不看好的潛力股率先喊買，最近一次是台達電跌到百元，哈戈谷領先升至「買進」，近來該團隊又升評華碩，這次再瞄準鴻海，令市場對中長期股價有極大想像。

哈戈谷表示，這次他調升鴻海的理由有三：一、鴻海業績顯示，iPhone銷售不佳的最壞低潮已過，股價也充分反映，二、鴻海積極控管營業費用與來自子公司富智康等的投資損失，2019年營益率可望逐漸改善，三、最近iPhone買氣回溫，假設蘋果再採取更激進的降價策略，將對出貨帶來更大提振。

哈戈谷進一步說明，鴻海去年第4季財報就彰顯成本控管效益，今年上半年預料還有更大幅度力道，包括富智康目標是今、明年虧損要大減，摩根大通預估，2018-2020年富智康營業利益將增加新台幣150億元，換算同期可帶動鴻海的營業利益成長50%以上。

iPhone方面，由於蘋果在陸銷售降價，摩根大通看好1、2季出貨比年初預期好，雖然全年出貨衰退的展望不變。在此情境，鴻海代工市占逐漸穩定，加上市場已充分反映iPhone出貨衰退、卻還沒反映上半年改善，對鴻海表現將有相當幫助。

最後哈戈谷補充，鴻海結構性挑戰尚未完全消除，其他如跨足半導體與面板投資，中長期也有稀釋股東權益率的變數，但以股價而言，現在的鴻海非常便宜，以今年每股純益（EPS）有望達到8.6元推算，股價淨值比才0.9倍，2020年EPS更上看9元，力薦投資人加碼。

至於其他外資中，迄今已升評喊買鴻海是大和、滙豐，又以滙豐拉高到95元較高，摩根大通再以105元高價，一舉喊出市場第二高，最高則一直是麥格理的150元，由目前任職高盛、前麥格理大中華區研究部主管張博凱所喊出。

鴻海董事長郭台銘。報系資料照
鴻海董事長郭台銘。報系資料照
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