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大同重訊：會計處理規定尚無不符 將積極配合調查

2019-04-12 00:25經濟日報 記者張義宮╱即時報導

大同公司在11日深夜發布重訊指出，根據會計準則公報第9號「或有事項及期後事項之處理

準則」，與國際會計準則第37號「負債準備、或有負債及或有資產」會計處理規定尚無不符，均已遵循法令。

大同強調，本公司將積極配合主管機關及檢調單位調查。

大同集團財務風暴又一樁，金管會認定大同、華映「隱匿財報」，違反證交法將移送檢調。金管會指出，大同旗下子公司華映入主華映科技所作的19 項承諾，並未於各期財報中揭露，將依違反《證券交易法》第20條規定，移送法辦。

大同則表示，就上開2009業績承諾，於本公司及子公司2009年至2018年第三季以前財務報表會計處理與附註揭露，其法律依據，於2009年至2012年度，應遵循當時所準據適用之財務會計準則公報第9號「或有事項及期後事項之處理準則」之要求。

自2013年度起，除前述第9號公報外，亦符合應適用之國際會計準則第37號「負債準備、或有負債及或有資產」之會計處理規定，僅有符合下列要求者才有附註揭露之必要性。

1.當同時符合下列條件時，負債準備才得認列：(1).因過去 事件所產生之現時義務；(2).於清償義務時，很有可能 (Probable即可能的機率大於不可能的機率，在財務會計 準則公報第9號下，很有可能係指發生之機率>75% ；在國際會計準則第37號下，很有可能係指發生之機率>50%)需 要流出具經濟效益之資源；及 (3).金額能合理之衡量。

2.當或有負債之發生很有可能，但金額無法合理之衡量；或 當或有負債的發生可能性並非很有可能 (Reasonably Probable)時，在此情況下之或有負債不須認列入帳，但須附註揭露其內容。

3.當或有負債發生可能性極少 (Remote)時，則無須認列亦 無須附註揭露其內容。就上開2009業績承諾，華映與其簽證會計師評估於未來年度實現之可能性極少(Remote) ，且對本公司營運、股東權益及財務報表並無重大影響， 因此未揭露於本公司財務報表。與前揭務會計準則公報第 9號「或有事項及期後事項之處理準則」與國際會計準則 第37號「負債準備、或有負債及或有資產」之會計處理規 定尚無不符，均已遵循法令。

大同華映財報

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