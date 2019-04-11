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日職／王柏融第4打席深遠二壘安 再現單場雙安

國光生技現增價18.2元 將籌資22.75億元

2019-04-11 19:37經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

國光生技（4142）今（11）日公告，規劃發行的12.5萬張現增股，每股定價18.2元，預計籌資金額約22.75億元，為國光史上最大籌資案。據悉，國光將有望引進新的「策略投資人」，特定人將於5月中旬完成繳款，屆時籌資案將底定。

國光有意引進策略投資人的傳言已久，據悉，此次策略投資人是生技領域的「大咖」，若國光此籌資案順利完成，在策略投資人加入下，業界也認為，今年起國光可望進入「轉骨年」，未來營運值得期待。

國光此次現增股發行股數1.25億股（12.5萬張），員工保留發行普通股總數10%，另提撥10%將給投資大眾公開申購，各為1.25萬張，而原股東認購比率為80%，計10萬張，原股東每仟股得認購421.31384261股。

國光11日股價收22.5元，上漲0.55元，以現增價18.2元概算，此次現增價格折價率約19.1%，優於預期。其中，畸零股及逾期未認購股份、原股東未拼湊及原股東與員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

國光指出，此次現金增資停止過戶日期為4月22日到26日，認股基準日為4月26日，而特定人繳款日則為5月8日到17日，換言之，若干策略投資人的名單將於5月中旬後，正式底定。

至於今年營運概況，國光表示，上半年對疫苗產業而言是「傳統淡季」，因此法人也預期，今年國光營運可望呈現倒吃甘蔗，且今年國光營運可望有另一波高峰，特別的是，若四價公費疫苗標案順利，也可望進一步推升該公司營運動能。

國光生認購

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