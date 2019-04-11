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大立光法說會 今年第1季每股純益37.68元

2019-04-11 14:12經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

大立光執行長林恩平。 本報系資料庫
大立光執行長林恩平。 本報系資料庫
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大立光今（11）日召開法說會，公布第1季營運成果，第1季營業淨利52.33億元，年增12%、季減29%；稅後純益50.53億元，年增26%、季減22%，每股純益37.68元，其中，首季毛利率64.24%，季減5.16個百分點，年增0.84個百分點。

大立光3月合併營收36.26億元，月增55%、年增25%，優於預期，第1季合併營收98.24億元，年成長11%。大立光表示，由於客戶新機鋪貨帶動，4月營收將比3月好。

大立光

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