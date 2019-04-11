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iPhone單價高支撐 鴻海、和碩Q1營收歷年同期新高

2019-04-11 12:00經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

上市櫃公司3月營收出爐，蘋果供應鏈雖然因為iPhone手機踃量不如預期，首季營收表現不如上季，但是與去年同期相比，多數仍是呈現小幅成長的情況，法人分析，主要是受惠於單價較高，彌補銷量下滑的缺口，鴻海（2317）、和碩兩家主力蘋果手機組裝廠，3月及首季營收雙雙創下歷年同期新高，另外，仁寶則是因PC出貨成長，首季營收表現優於預期。

法人表示，蘋果iPhone的銷售表現雖然不佳，影響供應鏈營運的高度成長，但是因為單價較高，在營收上仍具有一定的支撐，以蘋果供應鏈來說，首季的營收較去年同期來說還是有小幅的成長，主要就是靠較高的ASP來彌補銷售量下滑的缺口。

鴻海3月營收3,766.05億元，月增41.8%，年增7.9%，累計今年首季營收1兆563.32億元，年增2.8%，雙創歷年同期新高，法人推估主要有兩大理由推升鴻海首季營收表現，除了來自華為等年蘋訂單的挹注之外，iPhone手機的單價高，也支撑營收表現，另外，網通類產品出貨暢旺也有助益。

法人表示，鴻海去年第4季毛利率回升到好的水準，近期股價上漲，部分是反應去年第4季的財報，接下要觀察的是第1季的獲利數字及下半年新iPhone上市的消息。

法人指出，上半年向來是傳統淡季，鴻海第2季展望仍要注意整體經濟大環境的動態，美中貿易戰的後續是主要的觀察重點；不過，如果大環境回復正常，加上費用控制得宜，法人看好今年鴻海毛利率、營業利益率可望優於去年。

和碩3月營收900.15億元，月增10.3%、年增8.5%，累計第1季營收2,942.94億元，年增4.8%，季減36.8%，3月及首季營收雙雙創下歷年同期新高，主要是受惠於資訊與消費性電子產品季底的拉貨效應，推升營收成長。

和碩3月筆電（NB）出貨60~65萬台，桌機及主板出貨80~85萬台，第1季NB出貨190萬台，桌機及主板出貨210萬台，3月及第1季的出貨中，資訊產品及消費性電子產品（包括遊戲機、平板、穿戴裝置、物聯網產品等）出貨表現較好，通訊產品的智慧手機出貨較平淡。

法人指出，和碩手機營收占比達七成，因此在首季的營收表現中，仍有相當的挹注，主要是受惠於較高的ASP貢獻，雖然上半年都算是淡季，但以歷史經驗來說， 第2季才是全年最淡的一季，包括資訊產品、消費性電子產品都進入淡季，通訊產品則在等待下半年的新品。

仁寶3月營收861.26億元，月增58.5%，年增9.9%，創歷年同期新高，累計第1季合併營收2,105.99 億元，季減24.9%，年增7.4%，創歷年同期次高，主要受惠於季底出貨暢旺帶動；法人表示，第1季應是仁寶今年谷底，預期第2季將會往上成長。

法人表示，雖然整體PC出貨下滑，但是仁寶在先前就曾釋出今年在PC市占率會提升的消息，首季在出貨成長，表現優於整體市場情況，PC相關的營收占比約七成，另外還有蘋果iPad及Apple Watch等產品，預期新款iPad的效益將落在第2季發酵。

營收蘋果供應鏈

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