2理由助攻鴻海首季營收亮眼 股價飆近10個月高點

2019-04-11 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海（2317）3月營收3,766.05億元，月增41.8%，年增7.9%，累計首季營收1兆563.32億元，年增2.8%，雙創歷年同期新高，法人推估主要有兩大理由推升鴻海首季營收表現，除了來自華為等訂單挹注之外，iPhone手機的單價高，也支撑供應鏈的營收表現；鴻海今（11）日股價開高走高，一度拉升至84.7元，創下去年6月15日以來的波段高點。

法人指出，鴻海統計三大產品線，3月以消費性電子產品表現最強、通訊產品居次、運算產品居第三，鴻海並未對單一客戶訂單提出任何說法，但推估3月營收雙增，首季營收也較去年成長，除受了惠於非蘋訂單的挹注之外，也包括蘋果iPhone手機的支撐。

法人表示，雖然蘋果iPhone的銷售不如預期，但是因為單價較高，在營收上仍有一定的支撐，以蘋果供應鏈來說，首季的營收較去年同期來 說還是有小幅的成長，較高的ASP彌補銷售量下滑的部分缺口。

鴻海近期以來股價表現強勢，成為大盤多頭指標，統計外資已連續買超10個交易日，合計買超97365張，今日台股大盤震盪，盤中翻黑小跌，鴻海股價則是開高走高，早盤以83.6元開出後一度拉升至84.7元，盤中漲幅1.44%。