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春雨布局海外 啟動資本支出擴產

2019-04-11 10:22經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

春雨（2012）目前訂單能見度高，公司已啟動資本支出進行擴產，將在廣東省韶關市「華南先進裝備產業園區」興建廠房，擴大中國市場產能及營運規模，投資金額將在1.65億人民幣以內（約新台幣7.57億元），未來亦不排除增加對印尼市場的投資，以達成集團在中國、印尼戰略布局目的。

春雨是第一家赴印尼設廠的台商，也是目前印尼最大的外資鋼鐵廠，主力產品為建築用扣件，估計囊括當地近七成市占率，去年印尼廠獲利大增逾七成，公司持續看好印尼市場前景，計畫興建電爐煉鋼廠向上游整併，以收進料成本降低與資源整合綜效。

展望未來，春雨表示，近年透過積極調整組織與業務布局，同時強化新產品研發，跨足高毛利與高附加價值之車用、航太、生醫等領域，預料將陸續進入收成階段；短期則在中美貿易加徵關稅清單，扣件產品轉單效應可望持續發酵，以及亞太地區基建需求推升下，公司對第二季營運展望抱持樂觀。

春雨3月合併營收8.98億元，較2月成長58%、較去年同期成長8%，累計前三月自結合併營收為22.98億元，較去年同期小幅衰退2.14%。

春雨表示，在工作天數回復、螺絲成形設備出貨大增，以及來自印尼與中國大陸建築用訂單需求持續暢旺，帶動3月合併營收較2月及去年同期雙成長。

印尼春雨營收

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