瑞軒首季營收雙位數成長 股價上攻

2019-04-11 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



瑞軒（2489）今年在客戶數、銷售地區雙成長下，帶動首季表現，累計合併營收28.87億元，年增12.96%。業績支撐，助攻瑞軒今（11）日股價止跌反彈，盤中最高一度漲至11.95元，一舉收復短期均線5日線和10日線。

瑞軒看待今年，認為大環境雖是壞年，但有機器人新品加入；電競顯示器新增兩個客戶；美國電視客戶也增加高端商用產品；包括電視、音響等產品，有信心公司會有較正面的成長。

此外，瑞軒因應美中貿易戰，到越南設廠，最快今年4月投產，產品以55吋以下電視為主，可望替其營運挹注動能。