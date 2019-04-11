營收亮眼股領軍 台股開盤小漲1.1點

2019-04-11 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美股周三收紅，台股3月營收全數出爐。報系資料照 分享 facebook

美股周三收紅，台股3月營收全數出爐，營收表現亮眼族群及個股今（11）日成為盤面上的重點，早盤擔綱領軍大任，指數以10,869.24點開出，小漲1.1點，鴻海（2317）、大立光開高，但台積電則是下跌，早盤一度拉升至10,887.12點，上漲18.98點。

美股周三收紅，道瓊工業指數收漲6.58點，或0.03%，以26,157.16點作收；那斯達克指數收漲54.97點，或0.69%，收在7,964.24點；S&P500指數收漲10.01點，或0.35%，以2,888.21點作收；費城半導體指數收漲12.64 點，或 0.86%，收在1,477.16 點。

美股收紅，台股早盤持續攻高，續往10,900點關卡邁進，盤面上以3月營收優異的個股表現強勢，鴻海3月營收3,766.05億元，月增41.8%，年增7.9%，創歷年同期新高，累計今年首季營收1兆563.32億元，年增2.8%，也是歷年同期新高。

鴻海早盤股價以83.6元開出，盤中拉升至84.6元，漲幅1.68%。

大立光今日盤後將召開法說會，早盤以4,850元開高，光學股表現亮眼，玉晶光、揚明光都是上漲攻勢，可成表現也強；大盤指數以小紅開出後，一度拉升至10,887.12點，盤中呈現小漲表現。